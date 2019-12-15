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15 Aralık 2019 Pazar 11:10:07 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 11:46:47

Niğde’nin Çiftlik İlçe Belediye Başkanı sokak köpekleri üşümesin diye dağları deldi

Niğde’nin Çiftlik İlçe Belediye Başkanı Serkan Güzel, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede iş makinaları ile dağı oyup yuva yaptırdı. Çalışmaları yakından takip eden ve yuva sayısını 50’ye çıkaracaklarını söyleyen Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, "Kızlarımla beraber akşamları özellikle karın çok yağdığı ve vatandaşların gelemeyeceği zamanlarda buraya gelip ekmek atıyordum. Gece geldiğimde ufak yavruların soğuktan titrediklerini gördüm ve aklıma bu tünelleri açmak gelmişti. Kışın bunu yapamadık belki yağıştan dolayı çöker diye, bu yaz gerçekleştirelim diye düşünürken bu zamana nasip oldu" dedi.

Niğde’nin Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, sokak hayvanlarının üşümemesi için dağı oydurarak 35 tane yuva yaptırdı.

Daha önce Çiftlik ilçesi ve ilçeye bağlı beldelerin vahşi çöp depolama alanı olan mevkide çöplerden beslenen köpekler, belediyelerin katı atık tesisi kurmasına rağmen bölgede yaşamaya devam ediyor. 100’e yakın köpek beslenmelerini düzenli olarak onları ziyaret eden hayvanseverler ve belediye ekipleri sayesinde sağlarken, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede soğukla mücadele ediyordu. Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel’in bulduğu çözümle köpekler artık sıcak yuvalarına kavuştu. 

Belediyenin iş makinelerini bu kez sokak hayvanları için çalıştıran ekipler, bölgedeki dağı oyarak 35 tane yuva yaptı. Çalışmaları yakından takip eden ve yuva sayısını 50’ye çıkaracaklarını söyleyen Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, dağı oyup yuva yapma fikrinin nasıl geliştiğini anlattı. Hayvanların soğuktan dolayı zorluklar yaşadığını belirten Güzel, “Kızlarımla beraber akşamları özellikle karın çok yağdığı ve vatandaşların gelemeyeceği zamanlarda buraya gelip ekmek atıyordum. Gece geldiğimde ufak yavruların soğuktan titrediklerini gördüm ve aklıma bu tünelleri açmak gelmişti. Kışın bunu yapamadık belki yağıştan dolayı çöker diye, bu yaz gerçekleştirelim diye düşünürken bu zamana nasip oldu” dedi.

Oyukları köpeklerin soğuktan korunması için yaptıklarını belirten Başkan Güzel, ” İlk olarak 15 yuva açtık, kullanıp kullanmayacaklarına baktık. Aynı gün her birinin yuvaları sahiplenmiş olarak gördük ve öyle olunca yuvaları çoğaltmak için devam ediyoruz. Şuan için 36 tane yuvamız oldu, bunu 50'ye tamamlamayı düşünüyoruz. Zaman zaman yemekhanelerdeki artıkları, fırınlardaki bayat kalan ekmekleri veya ekmek satın alarak da destek veriyoruz. Hayvanseverler de bizden hariç bu işi kurdukları bir mama desteği sayfası ile destekliyor. Oraya vatandaşların yatırdıkları paralarla buraya mama alıp geliyorlar” dedi.

Belediye olarak sokak hayvanlarına kullanılması için bir hesap açtıklarını da belirten Başkan Güzel, bu hesapta toplanacak para ile mama, battaniye ve köpek kulübeleri yapacaklarını söyledi.

Sokak hayvanları gönüllüsü Elif Al ise, haftada iki kez bölgedeki köpekleri beslediklerini belirterek, yuvaların açılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Sinan Aybulut adlı gönüllü de, “Buraya geliyoruz yavruları besliyoruz. Belediye başkanı sayesinde de işimiz kolaylaştı, kendisine teşekkür ediyoruz. Herkese öneriyorum sıkıcı ve zahmetli görünüyor ama inanın ki bu soğuk bile koymuyor gerçekten. Zevk alıyoruz bu işi yaparken’’ dedi.

Zemine atılan samanla yavrularını soğuktan korunaklı yuvalarda büyüten köpekler için ekipler bölgede yuva açma çalışmasını sürdürüyor.

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