Niğde’de şaşırtan hortum! Görenler gözlerine inanamadı

Efendibey Mahallesi Kentsel dönüşüm alanında çıkan hortumu gören mahalleliler kısa süreli panik yaşattı. Yol üzerinde oluşan hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen bir vatandaş korku dolu anlar yaşadı. Yine görüntü üzerine gelen seste “Kapıları kapatın” diyerek evlerde bulunan vatandaşlar uyarıldı.



Hortum kısa sürede tozu dumana katarken bir anda durdu.

(İHA)