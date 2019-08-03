03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:28:12 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:29:20
Nevşehir'de tur otobüsü devrilmesi sonucu 14 turist yaralandı
Nevşehir'de tur otobüsünün devrilmesi sonucu Azerbaycan uyruklu 14 turist yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merdan Qurbetov (43) yönetimindeki 75 BG 330 Azerbaycan plakalı otobüs, Nevşehir-Avanos kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Araçta bulunan 18 turistten 14'ü hafif şekilde yaralandı.
Ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
(AA)
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