  • Bist 100
    114644
  • Dolar
    5,9515
  • Euro
    6,6620
  • Altın
    289,1350
İstanbul
3 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İzmir polisini alarma geçiren katil zanlısı yaralı olarak yakalandı İzmir polisini alarma geçiren katil zanlısı yaralı olarak yakalandı
Şarkıcı Doğuş kaç yaşında? Doğuş'un eşi Azeri Hoşkedem Hidayetkızı kimdir? Şarkıcı Doğuş kaç yaşında? Doğuş'un eşi Azeri Hoşkedem Hidayetkızı kimdir?
Beşiktaş transfer bombasını bugün patlatıyor Beşiktaş transfer bombasını bugün patlatıyor
Bebeklerin genetiğini değiştiren Çinli bilim insanına 3 yıl hapis Bebeklerin genetiğini değiştiren Çinli bilim insanına 3 yıl hapis
Baba Parası filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Baba Parası vizyona girdi mi? Baba Parası filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Baba Parası vizyona girdi mi?
Üşüyen köpekleri ısıtıp karınlarını doyurdular Üşüyen köpekleri ısıtıp karınlarını doyurdular
Silah arkadaşları şehidini 23 yıldır unutmadı Silah arkadaşları şehidini 23 yıldır unutmadı
Kaldırımda yatan köpeği soğuktan korumak için üzerine hırka örttüler Kaldırımda yatan köpeği soğuktan korumak için üzerine hırka örttüler
Nevşehir'de lise öğrencileri ihtiyaç sahibi ailenin evini yeniledi Nevşehir'de lise öğrencileri ihtiyaç sahibi ailenin evini yeniledi
Engelliler Afrika'da su kuyusu açtırmak için çanta dikiyor Engelliler Afrika'da su kuyusu açtırmak için çanta dikiyor
Cumhurbaşkanlığı'ndan Kanal İstanbul paylaşımı Cumhurbaşkanlığı'ndan Kanal İstanbul paylaşımı
Tarihi Oturakçı Pazarı'nın 56 yıllık terzisi: Mehmet usta Tarihi Oturakçı Pazarı'nın 56 yıllık terzisi: Mehmet usta
Cumhurbaşkanlığı'ndan Kanal İstanbul paylaşımı Cumhurbaşkanlığı'ndan Kanal İstanbul paylaşımı
Turizmde yeni rekor! Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 48 milyonu aştı Turizmde yeni rekor! Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 48 milyonu aştı
Çanakkale'de kavgada bıçaklanan üniversiteli yaşamını yitirdi Çanakkale'de kavgada bıçaklanan üniversiteli yaşamını yitirdi
Ahmet Kural kaç yaşında? Ahmet Kural kimdir, nereli? Ahmet Kural kaç yaşında? Ahmet Kural kimdir, nereli?
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı
Murat Cemcir kimdir, kaç yaşında? Murat Cemcir nereli, evli mi? Murat Cemcir kimdir, kaç yaşında? Murat Cemcir nereli, evli mi?
Falcao'nun takımdan ayrılmasına onay verildi Falcao'nun takımdan ayrılmasına onay verildi
Emekli polisin yetiştirdiği et tavukları Arap sofralarını süslüyor Emekli polisin yetiştirdiği et tavukları Arap sofralarını süslüyor
2019'da FETÖ'nün operasyonel gücü kalmadı 2019'da FETÖ'nün operasyonel gücü kalmadı
Fenerbahçe'nin 6 futbolcusuna teklif yağıyor Fenerbahçe'nin 6 futbolcusuna teklif yağıyor
Borsa İstanbul, 1 Ocak'ta kapalı olacak Borsa İstanbul, 1 Ocak'ta kapalı olacak
31 Aralık Salı günü noterler açık mı? 31 Aralık 2019 noterler yarım gün mü? 31 Aralık Salı günü noterler açık mı? 31 Aralık 2019 noterler yarım gün mü?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Aralık 2019 Pazartesi 11:58:15 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 11:58:56

Nevşehir'de lise öğrencileri ihtiyaç sahibi ailenin evini yeniledi

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, mahalle muhtarı aracılığıyla tespit ettikleri ihtiyaç sahibi bir ailenin evini yeniledi.

Nevşehir'de lise öğrencileri, ihtiyaç sahibi bir ailenin evini bir hafta süreyle yeniledi.

Okul idaresi ve öğrencilerce hazırlanan "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında kolları sıvayan öğrenciler, Çalışanlar Mahallesi'nde yaşayan Suat Aydoğdu'nun evinde bir hafta süreyle tadilat ve temizlik çalışması yaptı.

Öğrenciler, 2 çocuklu, yaz dönemlerinde çeşitli işlerde çalışarak evini geçindirmeye çalışan 44 yaşındaki Aydoğdu'nun müstakil evini boyayıp elektrik-su tesisatı ile kırık camlarını değiştirdi.

İkametin avlusuna kilitli parke taşı döşeyen öğrenciler, kanepe, ocak ve dolap gibi eşyaların tamiratını tamamladıktan sonra ev ve bahçeyi temizledi. Öğrenciler evi, yenilenmiş haliyle aileye teslim etti.

Okul müdürü Mehmet Göktan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizle bir araya gelerek nasıl bir proje yapabileceğimizi düşündük. Yardıma ihtiyaç duyan bir aile belirledik ve çalışmayı gerçekleştirdik. Burada asıl amaç çocukların yardımlaşmanın ne demek olduğunu anlamalarını sağlamaktı. Bunu da fazlasıyla yaptılar. Bu da bizi mutlu etti. Bu çalışmanın yaygınlaşması tek temennimizdir. İnşallah amacına ulaşmıştır ve aile de memnun kalmıştır."

Göktan, proje kapsamında ileriki süreçte benzer çalışmalar yapmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Projede yer alan öğrencilerden Yasin Davarcı da çalışmayla hem tecrübe kazandıklarını hem de ihtiyacı olan bir aileye destekte bulunduklarını söyledi.

Davarcı, "Arkadaşlarımızla birlikte ihtiyaç sahibi ailenin evinin bahçesinde 6 römork enkazı dışarı taşıyarak projeye başladık. Bahçe zeminini düzelttikten sonra kilitli parke taş döşedik. Öğretmenlerimizin desteği ile evin elektrik tesisatını değiştirdik. Evin kırık olan camlarını yeniledik ve duvarlarında alçı çalışması yaptıktan sonra komple boyayıp aileye teslim ettik." diye konuştu.

İhtiyaç sahibi ailelere yardım etmek için yapılan projede yer almaktan memnun olduğunu ifade eden öğrencilerden Melis Şehnaz Ödemiş de yorucu bir çalışmanın ardından kendilerinin de ev sahibinin de mutlu duyduğunu kaydetti.

Evi onarılıp yenilenen Suat Aydoğdu, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek, projenin yardıma muhtaç başka ailelerin de desteklenmesi amacıyla sürdürülmesini diledi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ