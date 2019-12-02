02 Aralık 2019 Pazartesi 16:30:11 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 17:43:15
Nevşehir'de 107 yıl hapse mahkum firari hükümlü Avanos'ta yakalandı
Nevşehir'de hakkında 107 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Avanos'ta yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan toplam 107 yıl 8 ay hapis cezası verilen 37 yaşındaki G.A, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde yakalandı.
Hükümlü G.A, işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
AA
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