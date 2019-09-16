Neslican Tay'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması
Türkiye'nin kansere karşı verdiği mücadeleyle tanıdığı Neslican Tay'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.
Sosyal medyada kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan ve tedavi süresi boyunca yaşadıklarını anlatan Neslican Tay 3 kez kanseri yenmişti. 20 yaşındaki Neslican Tay'ın sağlık durumu kötüleşince tedavi altına alındı.
Neslican Tay'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Hastamız Neslican Tay, tedavisi devam etmekte olan hastalığına bağlı semptomların artması nedeniyle 6 Eylül'de hastanemize müracaat etmiştir. Yapılan multidisipliner klinik değerlendirmelerimiz neticesinde 15 Eylül Cumartesi saat 12.06'da yoğun bakım ünitemize alınma gerekliliği oluşmuştur. Hastamızın tedavisi, ilgili tüm branşlarımızın yakın takibi ile devam etmektedir" denildi.
(DHA)
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