  • Bist 100
    97149
  • Dolar
    5,7635
  • Euro
    6,4297
  • Altın
    281,8050
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İmece usulu yapılan 'Soğanlı bebeği' kadınlara gelir kapısı oldu İmece usulu yapılan 'Soğanlı bebeği' kadınlara gelir kapısı oldu
Trabzon'da konuşan Başkan Erdoğan: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak Trabzon'da konuşan Başkan Erdoğan: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak
Hırsızlık şüphelisi 3 kadın gözaltına alındı Hırsızlık şüphelisi 3 kadın gözaltına alındı
Tarihi Atlas Han turizme kazandırılmayı bekliyor Tarihi Atlas Han turizme kazandırılmayı bekliyor
Göztepe'de gözler transfere çevrildi Göztepe'de gözler transfere çevrildi
Vedat Muriqi kaldığı yerden devam Vedat Muriqi kaldığı yerden devam
Ntep sağlık kontrolünden geçti Ntep sağlık kontrolünden geçti
Ersun Yanal'dan devre arası motivasyonu Ersun Yanal'dan devre arası motivasyonu
"Korku ve aşk insanın en önemli iki duygusudur" "Korku ve aşk insanın en önemli iki duygusudur"
Nesli tükenmek üzere olan 'Topbaş keleri' Ağrı Dağı çevresinde görüntülendi Nesli tükenmek üzere olan 'Topbaş keleri' Ağrı Dağı çevresinde görüntülendi
Yer: Eskişehir... Yüzlerce kiloluk at böyle uçtu! Yer: Eskişehir... Yüzlerce kiloluk at böyle uçtu!
Samsun'da eşi ve kızını öldüren Hasan Beykoz'un ifadesi ortaya çıktı Samsun'da eşi ve kızını öldüren Hasan Beykoz'un ifadesi ortaya çıktı
Avcılar'da metrobüste yangın çıktı Avcılar'da metrobüste yangın çıktı
Metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı: Yolcular metrobüsten tahliye edildi Metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı: Yolcular metrobüsten tahliye edildi
ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak hayalleri suya düştü ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak hayalleri suya düştü
Fenerbahçe, Adil Rami'nin İstanbul'a geleceğini açıkladı Fenerbahçe, Adil Rami'nin İstanbul'a geleceğini açıkladı
Kapadokya'da balonda nikah keyfi Kapadokya'da balonda nikah keyfi
Kayserispor, Adryan Tavares'i kiralık olarak kadrosuna kattı Kayserispor, Adryan Tavares'i kiralık olarak kadrosuna kattı
12 Dev Adam, Atlas Turnuvası’nda Venezuela'ya kaybetti 12 Dev Adam, Atlas Turnuvası’nda Venezuela'ya kaybetti
Pençe-3 harekatından acı haber! 3 askerimiz şehit oldu Pençe-3 harekatından acı haber! 3 askerimiz şehit oldu
Fenerbahçe, Diego Reyes ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Diego Reyes ile yollarını ayırdı
ABD'nin üvey evladı Adanalı Sami McIntosh, gerçek ailesini arıyor ABD'nin üvey evladı Adanalı Sami McIntosh, gerçek ailesini arıyor
Kargodan başkasına ait altınları almaya çalıştılar Kargodan başkasına ait altınları almaya çalıştılar
Kayserispor, Furkan Polat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Kayserispor, Furkan Polat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Ağustos 2019 Pazar 14:59:01 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 15:14:37

Nesli tükenmek üzere olan 'Topbaş keleri' Ağrı Dağı çevresinde görüntülendi

Kurak iklimi, bitkisiz toprak örtüsü ve kum fırtınalarıyla bilinen Ağrı Dağı'nın etekleri, nadir görülen ve nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan "topbaş keleri"ne de ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin en kurak alanlarından Ağrı Dağı eteklerinde dünyaya gelen, nadir görülen ve nesli tükenme riski altında olan "topbaş keleri" yavrularının yaşam mücadelesi başladı.

Ağrı Dağı'nın eteklerindeki, yurdun İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırını oluşturan bölge, birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Kurak iklimi, bitkisiz toprak örtüsü ve kum fırtınalarıyla bilinen bölge, genellikle çöl ikliminde yaşayan ve nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan topbaş kelerine de yaşam alanı oluşturuyor.

Üreme döneminde bölgedeki kumlara yumurta bırakan topbaş kelerlerinin yavruları, şu sıralar Ağrı Dağı eteklerindeki alanın dört bir yanına yayıldı.

Bir fındık tanesi kadar olan keler yavruları, hiçbir yerleşim yerinin olmadığı, insanların çok nadir uğradığı ve hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceye ulaştığı kurak alanda yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürü Mete Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, topbaş kelerinin nadir görülen bir sürüngen türü olduğunu söyledi.

Keler yavrularının görüntülenmesinin bölgenin yaban hayatı açısından çok önemli olduğunu belirten Türkoğlu, "Kelerlerin üredikleri alan Ağrı Dağı eteklerinde bulunan ve Türkiye'nin en kurak yeri olan alan bir erozyon bölgesi. Burada topbaş kelerlerinin olmasının sebebi hem 3 ülkeye komşu olması hem de kelerlerin özellikle sıcak bölgeleri tercih etmesidir. Bu kelerlerin Türkiye'de sadece Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşamaları farklılık arz etmektedir." dedi.

"TÜRKİYE İÇİN ENDEMİK BİR TÜR OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ"

Türkoğlu, bölgenin sahip olduğu yaban hayvanı sayısının fazla olduğunu ve bu yönüyle yabancı yaban hayatı araştırmacılarının da ilgisini çektiğini aktararak, şunları söyledi:

"Topbaş kelerinin Türkiye için endemik bir tür olduğunu söyleyebiliriz. Bu kelerler genellikle soğukkanlı hayvanlar olduğundan güneşli havalarda kendilerini ısıtmak için bölgede konuşlanır. Buradaki kelerler yılda 4 ve ya 5 yumurta bırakır, kumlu bölgeleri tercih eder, kaplumbağalar gibi 30 santimetre derinliğe yumurtalarını gömerek ürer. Keler yavruları yumurtadan çıktıktan sonra kendi besinlerini kendileri bulur."

Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan topbaş keleri, 2018 yılında bölgede çalışma yürüten AA muhabirlerinin çektiği görüntüler sayesinde Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce kentte yaşayan sürüngenler arasında kayıt altına alınarak kurumun envanterine eklenmişti.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ