21 Aralık 2019 Cumartesi 16:13:01 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 16:20:50
Neredeyse 2 metre boyunda! Yalova'da ölü orkinos kıyıya vurdu
Yalova'da 2 metreye yakın boyuyla, 200 kilogramlık ağırlığıyla ölü orkinos sahile vurdu. Ekipler, ölü orkinosu iş makinesi yardımıyla sahilden aldı.
Sahil Mahallesi'ndeki plajda yürüyüş yaparken, kıyıya vuran orkinosu gören vatandaşlar, Çiftlikköy Belediyesi ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, 2,2 metre uzunluğunda ve 200 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen orkinosu, iş makinesi yardımıyla sahilden aldı.
Ekipler, balığı uygun ortamda gömmek üzere alandan uzaklaştırdı.
AA
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