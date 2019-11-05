Nereden çıktı bu otlar

  • Bist 100
    100088
  • Dolar
    5,7358
  • Euro
    6,3826
  • Altın
    277,1660
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist öldürüldü Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist öldürüldü
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Dolu uyarısı geldi! 5 Kasım 2019 hava durumu Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Dolu uyarısı geldi! 5 Kasım 2019 hava durumu
İşte Bağdadi'nin yakalanan ablası! İşte Bağdadi'nin yakalanan ablası!
Emekliye yüzde 5.3 zam! Ocak zammıyla birlikte... Emekliye yüzde 5.3 zam! Ocak zammıyla birlikte...
S-400'e karşı S-125 Hedefi tam isabet vurdu! S-400'e karşı S-125 Hedefi tam isabet vurdu!
Ukrayna’nın Rusya’dan satın alıp geliştirdiği savunma sistemi testleri başarı ile geçti Ukrayna’nın Rusya’dan satın alıp geliştirdiği savunma sistemi testleri başarı ile geçti
Bolivya Devlet Başkanı Morales ölümden döndü! Bolivya Devlet Başkanı Morales ölümden döndü!
Bolivya Devlet Başkanı Morales ölümden döndü! Bolivya Devlet Başkanı Morales ölümden döndü!
Bomba iddia! Türk istihbaratı, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı yakaladı Bomba iddia! Türk istihbaratı, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı yakaladı
ABD'den Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme başvurusu ABD'den Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme başvurusu
Kirli plan deşifre oldu! Köşeye sıkışan terör örgütü bakın ne yapıyor Kirli plan deşifre oldu! Köşeye sıkışan terör örgütü bakın ne yapıyor
Ayasofya için emsal! 74 yıl sonra açılıyor Ayasofya için emsal! 74 yıl sonra açılıyor
Bu da PKK’nın Hıristiyan taburu! Erdoğan'ı hedef gösterdiler Bu da PKK’nın Hıristiyan taburu! Erdoğan'ı hedef gösterdiler
Okul binalarına düzenleme geliyor! Yeni adım... Okul binalarına düzenleme geliyor! Yeni adım...
Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması! Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!
Muğla güne peş peşe yaşanan 3 depremle uyandı Muğla güne peş peşe yaşanan 3 depremle uyandı
'Aşka Dost, Dosta Aşık' sergisi açıldı 'Aşka Dost, Dosta Aşık' sergisi açıldı
Mehmet Akif Ersoy'un hayatı tiyatro sahnesinde Mehmet Akif Ersoy'un hayatı tiyatro sahnesinde
Oyuncu Türkali: 1950'li yılların sineması Batı'dan kopya değil Oyuncu Türkali: 1950'li yılların sineması Batı'dan kopya değil
İstanbul Fellowship'e 98 ülkeden 620 başvuru İstanbul Fellowship'e 98 ülkeden 620 başvuru
'Aida' operasında yılın son temsili yapılacak 'Aida' operasında yılın son temsili yapılacak
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne alabora oldu: 11 kayıp Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne alabora oldu: 11 kayıp
Senegal'de 49 kişilik Nijeryalı hacker şebekesi çökertildi Senegal'de 49 kişilik Nijeryalı hacker şebekesi çökertildi
Şili'de 6 büyüklüğünde deprem Şili'de 6 büyüklüğünde deprem

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 08:17:46

Nereden çıktı bu otlar

Onlarca kişiyi hastanelik eden zehirlenme vakalarına, ıspanağa karışan yabancı otların neden olduğu ortaya çıktı. Daha önce yaşanmayan zehirlenmelerin şimdi salgına dönüşmesi şaşkınlık yarattı. 

İstanbul Esenyurt’ta 44 kişinin ıspanak yedikten sonra hastanelik olmasının ardından, Şişli'de 8 Tekirdağ'da ise 40'tan fazla kişi aynı nedenle hastanelere başvurdu. Tekirdağ’da zehirlenenlerden birinin, Süleymanpaşa Sağlık Hak-Sen İlçe Başkanı Selim Kafadar olduğu, Kafadar'ın  geçici hafıza kaybı yaşadığı öğrenildi. 

NASIL KARIŞTIĞI MUAMMA

Peş peşe yaşanan zehirlenmeler büyük paniğe neden olurken, İstanbul İl Tarım Müdürlüğü’nce, rahatsızlananların yedikleri, alınan numuneler incelendi. Zehirlenmelere ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu bildirildi. Bu otların ıspanağa nasıl karıştırıldığı belirlenemezken, şüpheler, daha fazla para kazanmak uğruna, ıspanakların arasına karıştırıldığı iddiasını güçlendirdi. Daha önce yaşanmayan vakanın şimdi adeta salgına dönüşmesi şaşkınlık yarattı. 

YABANCI OTLAR ANKARA’DAN GELMİŞ 

Zehirlenmeye neden olan ıspanakları piyasaya sürenlerin tespiti için İl Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'daki  meyve ve sebze halinden günlük rutinin dışında ıspanak aldı. Numuneler incelendi. Otların bulunduğu ıspanağın, Bayrampaşa'daki bir toptancıdan çıktığı belirlendi. Toptancının ise ıspanağı Ankara Beypazarı'ndan aldığını belirtiği öğrenildi. Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş ise “İşçiler, büyük ihtimalle yabancı otları ıspanağı topladıkları sırada karıştırmış.  Tarlanın bir bölümünde yerel ağızda 'pıtırak' denen 'şeytan elması' otu var. Bu otun karışma ihtimali var; ancak başka bölgelerde sorunumuz yok” dedi ve otların 150-200 kilo ıspanağa karıştığını söyledi.

ISIRGAN SANDIM İÇİNE DOĞRADIM

Esenyurt’ta marketten aldığı ıspanağı yedikten sonra fenalaşan Sevim Karacaner, ıspanağın içinde bulunan bazı otların şifalı olduğunu düşünerek yemeğe doğradığını belirterek ‘’ Ispanağın içinde bilmediğim bazı otlar vardı ama ben elimi yaktığı için ısırgan olarak algıladım. Onu da doğradım içine şifa olur diye. Bir an gözlerimi kaybettim sandım hala da etkisi sürüyor” dedi. 

PAZARCILAR ÇİĞ ÇİĞ YEDİ

Ispanağın içinde bulunan yabancı otların tüketilmesi sonrasında çok sayıda vatandaşın zehirlenmesi üzerine çıkan haberleri, pazarcılar protesto etti. 

VATANDAŞ KORKUDAN ALMIYOR

İstanbul’da halk pazarında ıspanak satan pazarcılar; ıspanağın sağlıklı olduğunu, çiğ ıspanak yiyerek ispatlamaya çalıştı. Vatandaşlardan kimisi çıkan haberlere inanmayıp ıspanak tüketmeye devam edeceğini söylerken, kimisi ise yemekten korktuğunu belirtti.

AYIKLAMADAN TÜKETMEYİN

Peş peşe yaşanan zehirlenmelerle ilgili İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, vatandaşları dikkatli olmaları ve  önlem almaları konusunda uyardı. Konuyla ilgili müdürlükten yapılan açıklamada  “Halkımızın tüketecekleri tüm gıdalarda olduğu gibi, yeşil sebzeleri de dikkatlice kontrol ederek almaları, pişirmeden önce yabancı otları ayırt etmeleri ve çok iyi şekilde temizledikten sonra tüketmeleri gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

28 KİŞİ GÖZETİM ALTINDA

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 4 Kasım itibarıyla sağlık tesislerine; atropin ve scopalamin içeren yabancı otların tüketimi sebebiyle oluşan rahatsızlıklara istinaden toplamda 108 kişinin başvurduğunu açıkladı. Gerekli tetkik ve tedavileri yapılan vatandaşlardan 80’i taburcu edilirken, 28’inin ise gözlem altında tutulduğu belirtildi. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ