Nereden çıktı bu otlar

İstanbul Esenyurt’ta 44 kişinin ıspanak yedikten sonra hastanelik olmasının ardından, Şişli'de 8 Tekirdağ'da ise 40'tan fazla kişi aynı nedenle hastanelere başvurdu. Tekirdağ’da zehirlenenlerden birinin, Süleymanpaşa Sağlık Hak-Sen İlçe Başkanı Selim Kafadar olduğu, Kafadar'ın geçici hafıza kaybı yaşadığı öğrenildi.

NASIL KARIŞTIĞI MUAMMA

Peş peşe yaşanan zehirlenmeler büyük paniğe neden olurken, İstanbul İl Tarım Müdürlüğü’nce, rahatsızlananların yedikleri, alınan numuneler incelendi. Zehirlenmelere ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu bildirildi. Bu otların ıspanağa nasıl karıştırıldığı belirlenemezken, şüpheler, daha fazla para kazanmak uğruna, ıspanakların arasına karıştırıldığı iddiasını güçlendirdi. Daha önce yaşanmayan vakanın şimdi adeta salgına dönüşmesi şaşkınlık yarattı.

YABANCI OTLAR ANKARA’DAN GELMİŞ

Zehirlenmeye neden olan ıspanakları piyasaya sürenlerin tespiti için İl Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'daki meyve ve sebze halinden günlük rutinin dışında ıspanak aldı. Numuneler incelendi. Otların bulunduğu ıspanağın, Bayrampaşa'daki bir toptancıdan çıktığı belirlendi. Toptancının ise ıspanağı Ankara Beypazarı'ndan aldığını belirtiği öğrenildi. Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş ise “İşçiler, büyük ihtimalle yabancı otları ıspanağı topladıkları sırada karıştırmış. Tarlanın bir bölümünde yerel ağızda 'pıtırak' denen 'şeytan elması' otu var. Bu otun karışma ihtimali var; ancak başka bölgelerde sorunumuz yok” dedi ve otların 150-200 kilo ıspanağa karıştığını söyledi.

ISIRGAN SANDIM İÇİNE DOĞRADIM

Esenyurt’ta marketten aldığı ıspanağı yedikten sonra fenalaşan Sevim Karacaner, ıspanağın içinde bulunan bazı otların şifalı olduğunu düşünerek yemeğe doğradığını belirterek ‘’ Ispanağın içinde bilmediğim bazı otlar vardı ama ben elimi yaktığı için ısırgan olarak algıladım. Onu da doğradım içine şifa olur diye. Bir an gözlerimi kaybettim sandım hala da etkisi sürüyor” dedi.

PAZARCILAR ÇİĞ ÇİĞ YEDİ

Ispanağın içinde bulunan yabancı otların tüketilmesi sonrasında çok sayıda vatandaşın zehirlenmesi üzerine çıkan haberleri, pazarcılar protesto etti.

VATANDAŞ KORKUDAN ALMIYOR

İstanbul’da halk pazarında ıspanak satan pazarcılar; ıspanağın sağlıklı olduğunu, çiğ ıspanak yiyerek ispatlamaya çalıştı. Vatandaşlardan kimisi çıkan haberlere inanmayıp ıspanak tüketmeye devam edeceğini söylerken, kimisi ise yemekten korktuğunu belirtti.

AYIKLAMADAN TÜKETMEYİN

Peş peşe yaşanan zehirlenmelerle ilgili İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, vatandaşları dikkatli olmaları ve önlem almaları konusunda uyardı. Konuyla ilgili müdürlükten yapılan açıklamada “Halkımızın tüketecekleri tüm gıdalarda olduğu gibi, yeşil sebzeleri de dikkatlice kontrol ederek almaları, pişirmeden önce yabancı otları ayırt etmeleri ve çok iyi şekilde temizledikten sonra tüketmeleri gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

28 KİŞİ GÖZETİM ALTINDA

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 4 Kasım itibarıyla sağlık tesislerine; atropin ve scopalamin içeren yabancı otların tüketimi sebebiyle oluşan rahatsızlıklara istinaden toplamda 108 kişinin başvurduğunu açıkladı. Gerekli tetkik ve tedavileri yapılan vatandaşlardan 80’i taburcu edilirken, 28’inin ise gözlem altında tutulduğu belirtildi.