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03 Ocak 2020 Cuma 11:25:20 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 11:38:43

'Neden yaptın?' sorusuna verdiği cevaplar herkesi şoke etti!

Bursa'da girdiği banka şubesinde sahte bomba ve kuru sıkı tabanca ile 43 bin lira soyan zanlı Bursa polisi tarafından tutuklandı. Bahis sitelerinde oyun oynayıp kredi kartına borçlanan ve borcunu ödemek için soygun yatığını itiraf eden zanlının diğer kısmını da bankaya yatırdığını belirttiği ortaya çıktı

İHA'da yer alan habere göre, Bursa’da yılbaşı öncesi kar maskesi ile girdiği banka şubesinde sahte bomba ve kuru sıkı tabanca ile 43 bin lira soyan zanlı Bursa polisi tarafından yakalandı. Yurt dışındaki bahis sitelerinde oyun oynayıp kredi kartına borçlanan ve borcunu ödemek için soygun yapan zanlının paranın bir kısmıyla borçlarını ödediği, bir kısmını yine bankaya yatırdığı ortaya çıktı. 

OLAYDA KULLANDIĞI MALZEMELERİ ÇÖP KONTEYNERİNE ATTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Banka soygunu sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri müthiş bir takip başlattı. Öncelikli olarak bölgedeki yüzlerce güvenlik kamerası incelendi. Zanlının olayda kullandığı kar maskesi, eldiven, çanta, şemsiyenin nasıl temin edildiği araştırıldı.

1,85 boylarındaki soyguncunun, olay için müthiş bir hazırlık yaptığı da ortaya çıktı. Soygundan bir gün önce keşif için banka şubesine gelen ve yoğunluk durumunu tespit eden zanlının, olay günü de cep telefonunu kapattığı, soygun sonrası kaçtığı aracını bir kaç yüz metre ileriye park ettiği, olayda kullandığı malzemeleri de cöp konteynerine attığı ortaya çıktı.

Polis daha önce suç kaydı olmayan ve bir fabrikada tekniker olarak çalışan 34 yaşındaki Erkan K.'nın olayda kullandığı suç malzemelerini satın alabileceği iş yerlerinde detaylı araştırma yaparak buradaki delillerden zanlının kimliğini tespit etti. Piyasaya bir miktar borcu da olduğu öğrenilen şahsın Nilüfer'de oturduğu, Yıldırım'da ikamet eden babasının yanına gittiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel ekip nefes kesen bir operasyonla zanlıyı gözaltına aldı. Zanlının soygundan elde ettiği paranın 6 bin lirasıyla borcunu ödediği, bir kısmını üzerinde taşıdığı, bir kısmını da bankaya mevduat hesabına yatırdığı öğrenildi.
Öte yandan zanlının bomba süsü verdiği düzenekte de herhangi bir parmak izi olmadığı, eldivenle alüminyum folyo ile sarıp kablo ile süslediği belirtildi.

Soygun planları için çok film izleyen zanlının, sanal bahis sitelerine girdiği, piyasaya borçlandığı için böyle bir olay gerçekleştirdiği, kredi çekmesine rağmen işe yaramayınca böyle bir plan yaptığı öğrenildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan bir çocuk babası Erkan K. geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.

 

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