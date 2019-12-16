Necip Hablemitoğlu'nun suikastten hemen önceki son görüntüleri ortaya çıktı
2002 yılında suikast sonucu öldürülen Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun evinin yakınlarında alışveriş yaptığı marketin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin yakınlarında alışveriş yaptığı marketin güvenlik kamerası görüntüleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın dosyasında bulunuyor.
Görüntülerde Hablemitoğlu, süpermarket arabasıyla reyonlar arasında alışveriş yaparken görülüyor.
Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
AA
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- Necip Hablemitoğlu'nun suikastten hemen önceki son görüntüleri ortaya çıktı
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