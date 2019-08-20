Ne kurtarsalar kar

Kentte cumartesi günü etkili olan sağanak yağışla birlikte birçok noktada su baskınları yaşanmıştı. Eminönü alt geçidindeki i Yeraltı Çarşısı’nda su seviyesi diz hizasına ulaşmış, tezgahlardaki malların sular altında kalmıştı. Esnaf kurtarabildiği mallarını kurtarmış, çok sayıda ürün kullanılamaz hale gelmişti. Su tahliye işlemlerinin başlamasıyla birlikte dükkanlarını temizlemeye başlayan çarşı esnafı, su baskınından etkilenen ürünlerini ayırdı.

'KURUMASINI BEKLİYORUZ'

Esnaf, ıslanan ürünlerini Yenikapı Meydanı’ndaki miting alanına dizerek, burada kurumaya bıraktı. Meydana sıraladığı bin civarında ayakkabının sular altında kaldığını söyleyen işyeri sahibi Zafer Yavuz, hala dükkanında kalan ürünler olduğunu belirterek “Kepenkleri kaldırdığımızda bunların tamamı suyun içine gömülü haldeydi. Su çekildikten sonra kurtarabildiklerimizi kurtardık buraya getirdik. Kuruması için bekliyoruz” diye konuştu.

‘SATILIR HALE GETİRECEĞİZ’

Ayakkabıları ilk başta Eminönü’ne serdiklerini ancak çalınma riskine karşı daha sonra Yenikapı Meydanı’na taşıdıklarını ifade eden Yavuz, “Biz buraya ayakkabılarımızı kurutmak ve zararımızın boyutunu görmek için getirdik. Ayakkabılarımız kuruduğunda kurtarabildiğimiz ürünlere bakacağız. Kurtarabildiğimiz ürünleri temizleyip bir deformasyon var ya da bozulma var mı diye kontrol ettikten sonra satışa tekrar sunulur hale getirmeye çalışacağız “ diyerek ürünlerin yüzde 99 oranında da kuruduğunu söyledi. Öte yandan zararlarının büyük olduğunu belirten esnaflar zararlarının karşılanmasını talep etti.

İstanbul için yine sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’de Toroslar ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova çevreleri ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.