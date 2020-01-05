05 Ocak 2020 Pazar 14:55:01 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 14:58:06
Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik, bu sabah yaşamını yitirdi
Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in bir süredir tedavi gören babası Yücel Çelik bu sabah yaşamını yitirdi
Nazlı Çelik'in bir süredir tedavi gören babası Yücel Çelik, bu sabah hayatını kaybetti.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü mezunu olan ve iş hayatına Ziraat Bankası'nda müfettiş olarka başlayan Yücel Çelik, bir dönem Doğuş Grubu'na ait Garanti Bankası'nda yönetim kurulu üyeliği de yapmıştı.
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