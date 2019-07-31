NATO hattından yakıt çalmak için kazdıkları çukurda yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı

Merkez Süleymanpaşa ilçesi Nusratfakı Mahallesi kırsalında dolaşıp keşif yapan 2 kişiyi gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş timlerinin önceki gece bölgede yaptığı araştırmada NATO boru hattının geçtiği yerlerde kazılar yapıldığı belirlendi. Polis bölgede önlem alırken, gecenin ilerleyen saatlerinde gelen 2 kişi, NATO petrol boru hattının geçtiği noktada kazı yapmaya başladı. Bir süre sonra harekete geçen ekipler, Veysel A. ile Erdinç K.'yi kazdıkları çukurda suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kullandığı kazma ve kürek ile boru hattından yakıtı çıkarmak için kullanacakları malzemelere el konuldu.



İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)