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02 Kasım 2019 Cumartesi 11:21:57 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 11:24:16

NASA'da çalışıyordu, hayran kaldığı İzmir'e yerleşti

NASA'da yörüngesel mekanik alanında çalışmalar yapan İtalyan asıllı Fabrizio Pinto (58), arkadaşlarının tavsiyesi üzerine gezi amaçlı geldiği İzmir'e hayran kalınca, ev alarak Urla'ya yerleşti. Evindeki teleskopla bilimsel çalışmalarını yürüten Pinto, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaya başladı. Tam bir İzmir aşığı olduğunu söyleyen Pinto, "Buradan ayrılmaya niyetim yok. Öldüğüm gün bile bu şehirde gömülmek istiyorum" dedi.

Bilim insanı Fabrizio Pinto, 3 yıl önce arkadaşlarının tavsiyesi üzerine gezi amaçlı İzmir'e geldi. Kentin temiz havası ve güzelliğinden etkilenen Pinto, bir ev satın alarak Urla'ya yerleşti. Amerika'dan getirttiği ekipmanlarla evinde kendine bir laboratuvar ortamı oluşturan Pinto, evindeki terasında teleskobuyla bilimsel çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. NASA'da yörüngesel mekanik alanında çalışmaları bulunan Pinto, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaya başladı. Tam bir İzmir aşığı olduğunu söyleyen Pinto, "Buradan ayrılmaya niyetim yok. Öldüğüm gün bile İzmir'de gömülmek istiyorum. Babam iki yıl önce vefat etti ve ölmeden önce bana 'Seni hiç böyle gülerken görmemiştim' dedi. İşte buraya yerleştiğimden beri böyle hissediyorum. İzmir'de mutluyum ve burada evimde olduğumu hissediyorum. Tarihi ve kültürüyle bambaşka bir şehir. Aradığım her şeyi burada bulabiliyorum" diye konuştu.

'YAŞAMAK İSTEDİĞİM YERİ BULDUM'

İtalya'da doğduğunu ancak ömrünün çoğunun farklı ülkelerde geçtiğini söyleyen Pinto, "Lisans eğitimimi İtalya'da tamamladıktan sonra doktora yapmak için Amerika'ya gittim. Orada NASA'da 3 yıl boyunca insansız uzay araçlarının konumunu belirleme ile ilgili bir alanda çalıştım ve Amerika'da toplam 27 sene kaldıktan sonra, Suudi Arabistan'da görev yaptım. Uzayda her şey saniyeler içinde gelişiyor ve bununla ilgili çalışan bir sürü bilim insanı var. Ben de bunların bir parçası oldum. Daha sonra bir arkadaşım yaşamak için Türkiye'yi sevebileceğimi söyledi. Bir gün İzmir'e geldim ve 'Yaşamak istediğim yeri buldum' dedim. Şu anda uyduların boyutunun küçültülmesiyle ilgili çalışmalar yürütüyorum. Diğer ülkeler ile Türkiye'yi uzay çalışmaları açısından kıyasladığımda, burada da bilim insanlarının 'yeniyi' keşfedebileceğini düşünüyorum. Türkiye bunun için elverişli bir ülke. Burada çalışıyor ve yeni bir şeyler geliştiriyor olmaktan oldukça memnunum" dedi.

'GÖKYÜZÜ BANA AİTMİŞ GİBİ'

Urla'daki evinin terasında teleskobuyla birlikte çalışmalarına devam eden Pinto, şunları söyledi:

"Burada büyük bir terasım var. Bütün gökyüzü bana aitmiş gibi hissediyorum. Buranın havası gerçekten çok güzel. Evimde kurduğum laboratuvarımla çalışmalarıma devam ediyorum. Bunun için Amerika'dan çok fazla ekipman getirttim. Türkiye ve İtalya'nın kültürünü birbirine benzetiyorum. Aile gelenekleri birbirine çok benziyor. Eğer ben bir Amerikan olsaydım yabancılık çekebilirdim, ama ben de Türk ailesine benzer bir ailede büyüdüm. Şu ana kadar kötü bir şey başıma gelmedi, burada olmayı seviyorum."

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