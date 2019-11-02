NASA'da çalışan bilim insanı İzmir'e taşındı

  • Bist 100
    98462.7
  • Dolar
    5,7088
  • Euro
    6,3959
  • Altın
    278,0880
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bu akşam televizyonda ne var? 2 Kasım Cumartesi TV yayın akışı haberimizde Bu akşam televizyonda ne var? 2 Kasım Cumartesi TV yayın akışı haberimizde
Denizli'de moda dünyasının rüzgarı esti Denizli'de moda dünyasının rüzgarı esti
Tel Abyad'da teröristlerce kullanılan binaya açılan tünel tespit edildi Tel Abyad'da teröristlerce kullanılan binaya açılan tünel tespit edildi
Hatay ve Trabzon'dan Diyarbakır annelerine destek ziyareti Hatay ve Trabzon'dan Diyarbakır annelerine destek ziyareti
Alexander Sörloth sadece 9 haftada maliyetini karşıladı Alexander Sörloth sadece 9 haftada maliyetini karşıladı
Ahmet Nur Çebi'den Talisca ve Aboubakar açıklaması Ahmet Nur Çebi'den Talisca ve Aboubakar açıklaması
Senato liderinden yaptırım uyarısı: Türkiye müttefikimizdir Senato liderinden yaptırım uyarısı: Türkiye müttefikimizdir
Eskişehir'de aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı Eskişehir'de aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Fahri Trafik Müfettişi maaş alıyor mu? Fahri Trafik Müfettişi başvuru 2019 nasıl yapılır? Fahri Trafik Müfettişi maaş alıyor mu? Fahri Trafik Müfettişi başvuru 2019 nasıl yapılır?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner nereli, kaç yaşında? Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner nereli, kaç yaşında?
Esrarengiz ölüm: Bağdadi Esrarengiz ölüm: Bağdadi
Fahri trafik müfettişi sayısı 35 bine çıkıyor Fahri trafik müfettişi sayısı 35 bine çıkıyor
Nöbetçi noterlikte işlem sayısı 400 bine yaklaştı Nöbetçi noterlikte işlem sayısı 400 bine yaklaştı
80 bin taraftar stadı 'Türkiye' tezahüratıyla inletti 80 bin taraftar stadı 'Türkiye' tezahüratıyla inletti
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey'i İsmail Demirci kimdir? İsmail Demirci kaç yaşında? Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey'i İsmail Demirci kimdir? İsmail Demirci kaç yaşında?
Sokağa terk edilen ikiz bebeklerle 2 yaşındaki çocuk artık devlet korumasında Sokağa terk edilen ikiz bebeklerle 2 yaşındaki çocuk artık devlet korumasında
NASA'da çalışan bilim insanı İzmir'e taşındı NASA'da çalışan bilim insanı İzmir'e taşındı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik evine döndü, gözyaşlarını tutamadı Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik evine döndü, gözyaşlarını tutamadı
Fenerbahçeli taraftarlar Koray Şener'i andı Fenerbahçeli taraftarlar Koray Şener'i andı
Kuyudan çıkan lezzet sebze ile buluştu: Büryan tava Kuyudan çıkan lezzet sebze ile buluştu: Büryan tava
Tayfun Korkut Göztepe ile prensip anlaşmasına vardı Tayfun Korkut Göztepe ile prensip anlaşmasına vardı
Müjde: Evlilik süresine göre nafaka geliyor Müjde: Evlilik süresine göre nafaka geliyor
'Pastırma' sıcakları 12 Kasım'a kadar etkili olacak 'Pastırma' sıcakları 12 Kasım'a kadar etkili olacak
TOKİ'nin 24 ilde bin 936 konutu açık satışta TOKİ'nin 24 ilde bin 936 konutu açık satışta

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Kasım 2019 Cumartesi 14:35:58 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 14:42:55

NASA'da çalışan bilim insanı İzmir'e taşındı

NASA'da yörüngesel mekanik alanında çalışmalar yapan İtalyan asıllı Fabrizio Pinto (58), arkadaşlarının tavsiyesi üzerine gezi amaçlı geldiği İzmir'e hayran kalınca, ev alarak Urla'ya yerleşti.

Evindeki teleskopla bilimsel çalışmalarını yürüten Pinto, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaya başladı. Pinto, "Buradan ayrılmaya niyetim yok. Öldüğüm gün bile bu şehirde gömülmek istiyorum" dedi.

Bilim insanı Fabrizio Pinto, 3 yıl önce arkadaşlarının tavsiyesi üzerine gezi amaçlı İzmir'e geldi. Kentin temiz havası ve güzelliğinden etkilenen Pinto, bir ev satın alarak Urla'ya yerleşti. Amerika'dan getirttiği ekipmanlarla evinde kendine bir laboratuvar ortamı oluşturan Pinto, evindeki terasında teleskobuyla bilimsel çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. NASA'da yörüngesel mekanik alanında çalışmaları bulunan Pinto, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaya başladı. Tam bir İzmir aşığı olduğunu söyleyen Pinto, "Buradan ayrılmaya niyetim yok. Öldüğüm gün bile İzmir'de gömülmek istiyorum. Babam iki yıl önce vefat etti ve ölmeden önce bana 'Seni hiç böyle gülerken görmemiştim' dedi. İşte buraya yerleştiğimden beri böyle hissediyorum. İzmir'de mutluyum ve burada evimde olduğumu hissediyorum. Tarihi ve kültürüyle bambaşka bir şehir. Aradığım her şeyi burada bulabiliyorum" diye konuştu.

"YAŞAMAK İSTEDİĞİM YERİ BULDUM"

İtalya'da doğduğunu ancak ömrünün çoğunun farklı ülkelerde geçtiğini söyleyen Pinto, "Lisans eğitimimi İtalya'da tamamladıktan sonra doktora yapmak için Amerika'ya gittim. Orada NASA'da 3 yıl boyunca insansız uzay araçlarının konumunu belirleme ile ilgili bir alanda çalıştım ve Amerika'da toplam 27 sene kaldıktan sonra, Suudi Arabistan'da görev yaptım. Uzayda her şey saniyeler içinde gelişiyor ve bununla ilgili çalışan bir sürü bilim insanı var. Ben de bunların bir parçası oldum. Daha sonra bir arkadaşım yaşamak için Türkiye'yi sevebileceğimi söyledi. Bir gün İzmir'e geldim ve 'Yaşamak istediğim yeri buldum' dedim. Şu anda uyduların boyutunun küçültülmesiyle ilgili çalışmalar yürütüyorum. Diğer ülkeler ile Türkiye'yi uzay çalışmaları açısından kıyasladığımda, burada da bilim insanlarının 'yeniyi' keşfedebileceğini düşünüyorum. Türkiye bunun için elverişli bir ülke. Burada çalışıyor ve yeni bir şeyler geliştiriyor olmaktan oldukça memnunum" dedi.

"GÖKYÜZÜ BANA AİTMİŞ GİBİ"

Urla'daki evinin terasında teleskobuyla birlikte çalışmalarına devam eden Pinto, şunları söyledi: "Burada büyük bir terasım var. Bütün gökyüzü bana aitmiş gibi hissediyorum. Buranın havası gerçekten çok güzel. Evimde kurduğum laboratuvarımla çalışmalarıma devam ediyorum. Bunun için Amerika'dan çok fazla ekipman getirttim. Türkiye ve İtalya'nın kültürünü birbirine benzetiyorum. Aile gelenekleri birbirine çok benziyor. Eğer ben bir Amerikan olsaydım yabancılık çekebilirdim, ama ben de Türk ailesine benzer bir ailede büyüdüm. Şu ana kadar kötü bir şey başıma gelmedi, burada olmayı seviyorum."

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ