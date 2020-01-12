  • Bist 100
    118664
  • Dolar
    5,8778
  • Euro
    6,5392
  • Altın
    295,0730
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Aydın'da ocak ayında deniz keyfi Aydın'da ocak ayında deniz keyfi
Dünyayı bisikletle en hızlı turlayan kadın Alman Juliana Buhring, İstanbul'a geldi Dünyayı bisikletle en hızlı turlayan kadın Alman Juliana Buhring, İstanbul'a geldi
Görme engelliler farkındalık için yürüdü Görme engelliler farkındalık için yürüdü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü
Son Dakika... MSB'den Libya'daki ateşkesle ilgili açıklama Son Dakika... MSB'den Libya'daki ateşkesle ilgili açıklama
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren kardeşi Yeşim Erbil: Şu an yoğun bakımda, son olay ağır bir kaçış sendromu ile ilgili Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren kardeşi Yeşim Erbil: Şu an yoğun bakımda, son olay ağır bir kaçış sendromu ile ilgili
'Narenciyenin gen merkezi'nde görsel şölen 'Narenciyenin gen merkezi'nde görsel şölen
'Kar kenti'nin çocukları 2 bin 800 rakımda kayak öğreniyor 'Kar kenti'nin çocukları 2 bin 800 rakımda kayak öğreniyor
Engelini unutup bedensel engellilere 'umut' oldu Engelini unutup bedensel engellilere 'umut' oldu
Filenin Sultanları finalde Almanya ile karşılaşacak Filenin Sultanları finalde Almanya ile karşılaşacak
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek
Atlı kızaklarla ulaştıkları gölde buzu kırıp balık avlıyorlar Atlı kızaklarla ulaştıkları gölde buzu kırıp balık avlıyorlar
Sarıkeçili Yörüklerinin 'yaşayan hazinesi' Emine Karadayı Sarıkeçili Yörüklerinin 'yaşayan hazinesi' Emine Karadayı
Efe kültürünü tablolarıyla dünyaya tanıtıyor Efe kültürünü tablolarıyla dünyaya tanıtıyor
Sayıları 25'i bulan kediler ve sokak köpekleri için her gün ocakta mama ısıtıyor Sayıları 25'i bulan kediler ve sokak köpekleri için her gün ocakta mama ısıtıyor
Beren Saat'in iki yüzü! Cevap verebilecek mi? Beren Saat'in iki yüzü! Cevap verebilecek mi?
Düzceli 'Çöpçüler kralı' sokakları temizlerken gönülleri kazanıyor Düzceli 'Çöpçüler kralı' sokakları temizlerken gönülleri kazanıyor
'Ayakkabı profesörü'nün çeyrek asırlık meslek aşkı: Tekrar dünyaya gelsem yine ayakkabı tamircisi olmayı isterim 'Ayakkabı profesörü'nün çeyrek asırlık meslek aşkı: Tekrar dünyaya gelsem yine ayakkabı tamircisi olmayı isterim
Ahşap oyuncaklara Anadolu masallarıyla hayat verdi Ahşap oyuncaklara Anadolu masallarıyla hayat verdi
Eşinden şiddet gören kadın: Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum Eşinden şiddet gören kadın: Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum
1930'lar Amerikası opera sahnesinde 1930'lar Amerikası opera sahnesinde
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Ekonomik büyümenin güçlendiği bir yoldayız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Ekonomik büyümenin güçlendiği bir yoldayız
'Uçmak: Hezarfen Ahmed Çelebi' oyununun galası yapıldı 'Uçmak: Hezarfen Ahmed Çelebi' oyununun galası yapıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Ocak 2020 Pazar 12:15:07 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 12:15:59

'Narenciyenin gen merkezi'nde görsel şölen

Narenciye fidanı üretimi yapılan Antalya'daki enstitüde, yaklaşık 60 yıl önce kurulan "turunç yolu" güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Kabukları reçel, çiçekleri kozmetik sektöründe kullanılan, Antalya'nın simgesi turunçlar, kentteki Narenciye Araştırma Enstitüsünde görsel şölen de oluşturuyor.

Türkiye'de virüs ve hastalıklardan ari fidan üretim merkezleri arasında yer alan Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde (BATEM) 1960'lı yıllarda kurulan narenciye bahçesinde farklı ürünler yer alıyor.

BATEM bünyesine açılan Narenciye Araştırma Enstitüsünde portakal, limon, kamkat, mandalina ve greyfurtun yanı sıra Antalya'nın logosunda da yer alan turunç yetiştiriliyor. Merkezde yıllık 45-50 bin civarında narenciye fidanı üretilerek, çiftçilerin talebi karşılanıyor.

Kurumun bahçesine yaklaşık 60 yıl önce dizayn edilen, geçmişte kente gelen siyasetçiler ve iş insanlarının da yürüyüş yaptığı "turunç yolu", özellikle kış mevsiminde rüzgarla dökülen turunçlarla görsel şölen sunuyor.

Kuş cıvıltılarının, yeşil ve turuncunun hakim olduğu yol, fotoğraf tutkunları ve belgesel yapımcılarının da tercihleri arasında yer alıyor. Kabuklarından reçel, çiçeğinden parfüm yapılan turunç, hem cadde ve sokak süslemelerinde hem de gıda sektöründe kullanılıyor. 

"Virüsten ari fidan üretiyoruz"

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, narenciyenin Antalya ile özdeşleştiğini söyledi.

Turuncu, narenciye üretiminde anaç olarak kullandıklarını belirten Ünlü, "Özellikle turunç kireçli topraklarda çok iyi yetişebilen bir bitki. Görsel anlamda güzel fon oluşturuyor. Narenciye bahçesi kurulurken burası 'turunç yolu' olarak dizayn edilmiş. Herkes burayı başka yerde sanıyor ama Antalya'nın göbeğinde." diye konuştu.

Ünlü, turunç yolunu hala özenle koruduklarını ifade etti.

Antalya'da yıllık 525 bin ton civarında narenciye üretimi olduğuna değinen Ünlü, "1980'li yıllarda dünyada BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından, Amerika, Meksika, Fas ve Türkiye'de virüsü olmayan fidan üretim merkezleri kurulmuş. Bunlardan biri de bizim enstitümüz bünyesinde. Virüsten ari fidan üreterek hastalıksız materyalleri üreticiye veriyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ