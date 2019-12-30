Nakış ustası iğne iplikle 'resim' yapıyor

Annesinden öğrendiği sanatı devam ettiren 46 yaşındaki Sema Taşçı, nakışa ilgiyi arttırmak için yeni tasarımlar yapıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarında (GASMEK) yaklaşık 3 yıldır eğitmenlik yapan Taşçı, Osman Hamdi Bey, Hoca Ali Rıza gibi ünlü ressamların eserlerinin yanı sıra çok bilinen resimleri nakışa aktarıyor.

Kumaş üzerine çizdiği desenleri rengarenk ipliklerle işleyen Taşçı, birbirinden farklı eserlere imza atıyor.

Sema Taşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, liseyi bitirdikten sonra sipariş üzerine nakış yapmaya başladığını söyledi.

"Geleneksel el sanatımızı modern hale getirdik"



Nakışa ilginin azalması sonucu arayışlara girdiğini anlatan Taşçı, "Eskisi gibi alaka olmadığını fark edince klasik anlayışın dışına çıkmaya karar verdim. Bu sanatı yeniden canlandırmak için farklılıklar düşünmeye başladım. Eski ilgiyi yeniden kazandırmak istiyorum." dedi.

Yaptıkları çalışmalar sonucunda ünlü ressamların tablolarını nakışla işlemeye başladıklarını belirten Taşçı, "Nakışları daha modern hale getirerek, tablo olarak yapıyoruz. Bu kültürün ölmemesini, yeniden evlere girmesini amaçladık. Geleneksel el sanatımızı modern hale getirdik. Nakış gibi değil tablo gibi duruyor. İlgi artmaya başladı." diye konuştu.

Taşçı, her eserin ortalama 1-1,5 ay sürdüğüne değinerek, "Önce tasarımı yapıp, kumaş üzerine çiziyorum. İpliğin renklerini ve tonunu ayarladıktan sonra dikiş makinesinde ve elimde işliyorum." ifadesini kullandı.

Sipariş üzerine işlemeler yaptığını dile getiren Taşçı, şunları kaydetti:

"İstenilen eserler olursa yapıyorum. Her şeyden önce nakış bizim en önemli geleneklerimizden. Ben bu kültürün ölmesini istemiyorum. Elimden geldiğince sanatımı gelecek kuşaklara aktarmak istiyorum. Modern yorumumla bu sanatın canlanacağına inanıyorum."

(AA)