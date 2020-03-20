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20 Mart 2020 Cuma 09:56:43 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 10:08:30

Muş'ta mart karı 35 köy yolunu ulaşıma kapattı

Muş'ta etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Kentte 35 köy yolunu ulaşıma kapatan kar yağışı, şehir merkezindeki sürücülere ise zor anlar yaşattı.

Baharı bekleyen Muş, Mart'ıh 20'sinde kar sürprizi yaşadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kentte etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Kentte önceki güne kadar bahar havası etkili olurken, bir günde kış tekrar yüzünü gösterdi. Lapa lapa kar yağışı 35 köy yolunu ulaşıma kapatırken, şehir merkezinde sürücülere ise zor anlar yaşattı. Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de kapalı köy yollarında yol açma çalışması başlatırken, Muş Belediyesi ekipleri de karla mücadele noktasında harekete geçti.

DHA

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