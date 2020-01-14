Murat Dağı'ndaki pistler kayak tutkunlarını bekliyor

Murat Dağı'nın zirvesine yakın yükseklikte kayak pisti, 1500 metre rakımda ise 41 derece sıcaklığa sahip termal kaynaklara sahip bölge, yerli ve yabancı ziyaretçilerine farklı bir kış turizmi vadediyor.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklığındaki Murat Dağı, Kütahya ve Uşak illerinin doğal sınırını oluşturmasının yanı sıra bölgenin en yüksek dağı olma özelliğini de taşıyor.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AA muhabirine, Murat Dağı'nın hem kayak hem de termal turizme imkan sağlayan Türkiye'deki nadir bölgeler arasında yer aldığını söyledi.

Bu dağın her mevsim ziyaret edilebildiğini belirten Akçadurak, şöyle konuştu:

"Bizi diğer kayak merkezlerinden farklı kılan, termal ile birlikte olmasıdır. Belediye olarak buraya ciddi yatırımlar yaptık. İl Özel İdaresi de buranın daha da güzelleşmesi için katkıda bulundu. Murat Dağı bakir bir turizm bölgesi. Kayak merkezimizde daha geç eriyen kristal kar var. Nisana kadar bu bölgede kayak yapılabiliyor. Murat Dağı yılın her ayı turizme uygun bölge. Burada termal, kayak ve yayla turizmi olarak vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bölgede endemik bitkiler yetişiyor. Yabani hayvan ve kuş çeşitliği var."

Sezon açılışı 20 Ocak'ta



AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan da Murat Dağı'ndaki kayak merkezinin, 7 yıllık çalışmanın ardından iyi bir aşamaya geldiğini anlatı.

Merkezde 3 aşamadan oluşan, ilk başlayanlara da profesyonellere de hitap eden kayak pistlerinin bulunduğunu aktaran Tan, "Murat Dağı, Kütahya'nın ve Ege Bölgesi'nin önemli bir değeridir. Önümüzdeki yıllarda kayak merkezimizin çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum." dedi.

Milletvekili Tan, kayak sezonu resmi açılışının 20 Ocak'ta düzenlenecek etkinlikler ve görsel şölenle yapılacağını sözlerine ekledi.

Ziyaretçilerden Uşak Üniversitesinde öğretim görevlisi Erdi Yılmaz, Murat Dağı'nda hem termal hem de kayak keyfini aynı anda yaşadıklarını dile getirdi.

Eskişehir'den günübirlik gelen Devran Demirci ise yakın olması sebebiyle kayak için Kütahya'yı tercih ettiklerini belirtti.

(AA)