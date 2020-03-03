Mülteci krizi Avrupa basınında

Türkiye'nin, Suriye'nin İdlib kentinde 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği hava saldırısı sonrası batıdaki sınır kapılarını açmasıyla başlayan göçmen krizine, Avrupa basını bugün de geniş yer verdi.

İngiltere'de yayımlanan The Times gazetesi, başyazısını mülteci krizine ayırdı. Yeni durumda belkide yüz binlerce kişiden oluşan yeni bir dalganın Avrupa'ya doğru ilerlemekte olduğu ve bilindik bir umutsuzluk duygusunun kıtayı kapladığı belirtilen yazıda, Türkiye'nin, AB ile varılan anlaşmadaki daha fazla mali destek, vize serbestisi ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi gibi konularda ilerleme kaydedilmediğini söylediği ancak bu taleplerinin Avrupalı liderler tarafından ciddiye alınmadığı kaydedildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 2015'te ülkesinin sınırlarını göçmenlere açmasının, popülist hareketleri körükleyerek ve geleneksel siyasi partilerce oluşturulan görünümü kırarak Avrupa siyasetinin çehresini değiştirdiği ifade edilen yazıda, "Türkiye ile yapılan anlaşma biraz süre tanıdı ama AB bunu iyi kullanmadı. Aynen 5 yıl önce olduğu gibi kitlesel göçle nasıl başa çıkılacağı konusunda bölünmüş haldeler." yorumu yapıldı.

Bu konudaki seçeneklerin sınırlı olduğu vurgulanan yazıda, "Ateşkes sağlanmalı ve ardından da AB, 2015 tarihli anlaşmayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeniden müzakere etmeli. Ayrıca sınır ötesi insani yardımda daha aktif rol almalı." ifadesine yer verildi.

Göç konusunun AB'den ayrılan İngiltere için de aciliyet arz eden bir mesele olması gerektiği vurgulanarak, "Ama hepsinin ötesinde bu, sonu olmayan bir savaşta mahsur kalan talihsiz insanlar için gerekli." değerlendirmesi yapıldı.

AA