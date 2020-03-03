  • Bist 100
    111207
  • Dolar
    6,0743
  • Euro
    6,7933
  • Altın
    317,0490
İstanbul
10 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Atalay Demirci'ye FETÖ'den 5 yıl hapis cezası Atalay Demirci'ye FETÖ'den 5 yıl hapis cezası
Mülteci krizi Avrupa basınında Mülteci krizi Avrupa basınında
İran'da koronavirüs salgını esnafı vurdu İran'da koronavirüs salgını esnafı vurdu
Fed'den sürpriz faiz indirimi! Karar sonrası dolar düşüşe geçti Fed'den sürpriz faiz indirimi! Karar sonrası dolar düşüşe geçti
ABD heyeti yerinden edilen Suriyelilere insani yardımları inceledi ABD heyeti yerinden edilen Suriyelilere insani yardımları inceledi
Hafter milislerinin havalimanına attığı roketler 2 boş yolcu uçağına isabet etti Hafter milislerinin havalimanına attığı roketler 2 boş yolcu uçağına isabet etti
Dünyanın her yerinden Mehmetçik'e destek Dünyanın her yerinden Mehmetçik'e destek
Ekrem İmamoğlu, yüzde 35'lik ulaşım zammının ardından yüzde 50 zam da müzelere yaptı Ekrem İmamoğlu, yüzde 35'lik ulaşım zammının ardından yüzde 50 zam da müzelere yaptı
Jeffrey, Türkiye'ye mühimmat sağlamak istiyoruz açıklamasını yaptı Jeffrey, Türkiye'ye mühimmat sağlamak istiyoruz açıklamasını yaptı
Ağrı'daki roketli saldırıda ağır yaralanan gümrük personeli şehit oldu Ağrı'daki roketli saldırıda ağır yaralanan gümrük personeli şehit oldu
26 yıl sonra yakalandı 26 yıl sonra yakalandı
Katil Esed'in pilotlarında Türkiye korkusu: Haberi alır almaz üssüne döndü Katil Esed'in pilotlarında Türkiye korkusu: Haberi alır almaz üssüne döndü
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli yakalandı Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile telefonda görüştü
Hisar, Bahar Kalkanı bölgesine konuşlandırılacak Hisar, Bahar Kalkanı bölgesine konuşlandırılacak
Yeni Delhi'de tansiyon düşmüyor Kucağındaki bebeğe de acımadı! Yeni Delhi'de tansiyon düşmüyor Kucağındaki bebeğe de acımadı!
Putin ve Merkel İdlib'deki durumu görüştü Putin ve Merkel İdlib'deki durumu görüştü
Bahar Kalkanı'ndan yeni görüntüler Bahar Kalkanı'ndan yeni görüntüler
TBMM, İdlib gündemiyle kapalı oturumda toplandı TBMM, İdlib gündemiyle kapalı oturumda toplandı
Bahar Kalkanı Harekatı'nda hedefler böyle vuruldu Bahar Kalkanı Harekatı'nda hedefler böyle vuruldu
Hafter'in Mitiga Havalimanı'na attığı roketler, yerde boş durumdaki 2 yolcu uçağına isabet etti Hafter'in Mitiga Havalimanı'na attığı roketler, yerde boş durumdaki 2 yolcu uçağına isabet etti
Silivri açıklarında bir yatta çıkan yangında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Silivri açıklarında bir yatta çıkan yangında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
2 çocuk annesi kadın 5 gündür her yerde aranıyor! 2 çocuk annesi kadın 5 gündür her yerde aranıyor!
Müslümana karşı şiddet tırmanıyor! Vatandaşlık yasasına karşı protestolarda ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi Müslümana karşı şiddet tırmanıyor! Vatandaşlık yasasına karşı protestolarda ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Mart 2020 Salı 18:32:18 | Son Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 18:49:22

Mülteci krizi Avrupa basınında

Türkiye'nin, Suriye'nin İdlib kentinde 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği hava saldırısı sonrası batıdaki sınır kapılarını açmasıyla başlayan göçmen krizine, Avrupa basını bugün de geniş yer verdi.

Türkiye'nin, Suriye'nin İdlib kentinde 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği hava saldırısı sonrası batıdaki sınır kapılarını açmasıyla başlayan göçmen krizine, Avrupa basını bugün de geniş yer verdi.

İngiltere'de yayımlanan The Times gazetesi, başyazısını mülteci krizine ayırdı. Yeni durumda belkide yüz binlerce kişiden oluşan yeni bir dalganın Avrupa'ya doğru ilerlemekte olduğu ve bilindik bir umutsuzluk duygusunun kıtayı kapladığı belirtilen yazıda, Türkiye'nin, AB ile varılan anlaşmadaki daha fazla mali destek, vize serbestisi ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi gibi konularda ilerleme kaydedilmediğini söylediği ancak bu taleplerinin Avrupalı liderler tarafından ciddiye alınmadığı kaydedildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 2015'te ülkesinin sınırlarını göçmenlere açmasının, popülist hareketleri körükleyerek ve geleneksel siyasi partilerce oluşturulan görünümü kırarak Avrupa siyasetinin çehresini değiştirdiği ifade edilen yazıda, "Türkiye ile yapılan anlaşma biraz süre tanıdı ama AB bunu iyi kullanmadı. Aynen 5 yıl önce olduğu gibi kitlesel göçle nasıl başa çıkılacağı konusunda bölünmüş haldeler." yorumu yapıldı.

Bu konudaki seçeneklerin sınırlı olduğu vurgulanan yazıda, "Ateşkes sağlanmalı ve ardından da AB, 2015 tarihli anlaşmayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeniden müzakere etmeli. Ayrıca sınır ötesi insani yardımda daha aktif rol almalı." ifadesine yer verildi.

Göç konusunun AB'den ayrılan İngiltere için de aciliyet arz eden bir mesele olması gerektiği vurgulanarak, "Ama hepsinin ötesinde bu, sonu olmayan bir savaşta mahsur kalan talihsiz insanlar için gerekli." değerlendirmesi yapıldı.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER