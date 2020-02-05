Mülteci kampından çıkan yıldız

İdolünün Brezilyalı Ronaldo olduğunu anlatan 32 yaşındaki Nadim, "11-12 yaşlarımda şu noktada olacağımı hayal dahi edemezdim" dedi. Bu sezon PSG formasıyla 19 maçta 10 gol atan Nadim, "Türk taraftarları inanılmaz, Türk takımında oynamak isterim" diye ekledi.