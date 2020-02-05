05 Şubat 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 19:23:42
Mülteci kampından çıkan yıldız
Babasının Taliban tarafından öldürülmesinin ardından Afganistan'ı terk etmek zorunda kalan Paris Saint-Germain'in kadın yıldız futbolcusu Nadia Nadim, başarılarıyla adını tüm dünyaya duyurdu.
İdolünün Brezilyalı Ronaldo olduğunu anlatan 32 yaşındaki Nadim, "11-12 yaşlarımda şu noktada olacağımı hayal dahi edemezdim" dedi. Bu sezon PSG formasıyla 19 maçta 10 gol atan Nadim, "Türk taraftarları inanılmaz, Türk takımında oynamak isterim" diye ekledi.
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