14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:05:50 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:10:42
Mukadderat: Kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi öldü.
Batıbelenören köyünde İmdat Uyar'ın (50) üzerine kendisine ait bahçede kestiği ağaç devrildi.
Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uyar'ın öldüğünü belirledi.
Ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
İmdat Uyar'ın 2007-2009 yıllarında AK Parti Yenipazar İlçe Başkanlığı, 2014-2019 döneminde de köy muhtarlığı görevlerinde bulunduğu öğrenildi.
AA
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