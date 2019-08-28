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28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:22:08 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:29:09

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Bakan Koca, 12 bin personelin alındığını duyurdu

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KPSS 2019/4 puanı ile tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylardan 7 bin 165'inin lisans, 2 bin 592'sinin ön lisans, 2 bin 243'ünün de ortaöğretim mezunları arasından alındığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "KPSS 2019/4 puanı ile tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylardan 7 bin 165'i lisans, 2 bin 592'si ön lisans, 2 bin 243'ü de ortaöğretim mezunları arasından alındı. 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda atama yapıldı"

Bakan Koca, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca bugün duyurulan Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme (KPSS 2019/4) sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sağlık personeli alımı kapsamında ilk etapta 12 bin personelin yerleştirilmesinin ÖSYM tarafından bugün yapıldığını belirten Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"KPSS 2019/4 puanı ile tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylardan 7 bin 165'i lisans, 2 bin 592'si ön lisans, 2 bin 243'ü de ortaöğretim mezunları arasından alındı. 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda atama yapıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme (KPSS 2019/4) sonuçlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, adaylar, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerine ilişkin sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

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Yerleştirmesi yapılan sözleşmeli sağlık personelimizin 10 binini yataklı tedavi kurumlarında, binini temel sağlık hizmetlerinde, binini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendireceğiz."

Bu atamaların, sağlık birimlerinin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade eden Koca, göreve yeni başlayacak sağlık çalışanlarına başarılar diledi, mesleklerini sevgi, saygı ve şefkatle yapmaları temennisinde bulundu.

AA

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