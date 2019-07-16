16 Temmuz 2019 Salı 16:48:15 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 16:49:18
Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde rüzgarın etkisiyle yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölge sakinleri de kovalarla su dökerek alevleri söndürmeye çalışıyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.
Gündoğan Mahallesi, Yayladağ mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına 3 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer ile müdahale ediliyor.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Bölge sakinlerinin de kovalarla su dökerek alevleri söndürmeye çalıştığı görüldü.
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