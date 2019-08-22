22 Ağustos 2019 Perşembe 21:18:21 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 21:20:34
Muğla'daki orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü
Muğla'nın Ula ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Karabörtlen Mahallesi Akçay mevkisindeki eski çöplük sahasında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına 10 helikopter, 11 arazöz, 3 su tankeri, 4 iş makinesi ve 62 orman işçisiyle müdahale edildi.
Ekiplerin çabaları sonucu söndürülen yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.
(AA)
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