Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Dalaman ilçesinde orman yangını çıktı.

Karacaağaç Mahalle Mezarlığına yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere 8 helikopter, 20 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

(AA)