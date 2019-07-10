10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:26:46 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:27:45
Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan yangına 8 helikopter ve 20 arazözle müdahale ediliyor.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde orman yangını çıktı.
Karacaağaç Mahalle Mezarlığına yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere 8 helikopter, 20 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
(AA)
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