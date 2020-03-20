20 Mart 2020 Cuma 13:44:35 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 13:51:28
Muğla'da kuyuya düşen at kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde su dolu kuyuya düşen at kurtarıldı.
Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde bir atın su dolu yaklaşık 5 metrelik kuyuya düştüğünü görenler, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, halata bağladıkları atın, iş makinesiyle kuyunun yanına açtıkları kanaldan çıkmasını sağladı.
Kuyudan yara almadan çıkarılan at, daha sonra sahibine teslim edildi.
AA
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