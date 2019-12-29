Muğla'da kaybolan kişinin cesedi ormanda bulundu
Muğla'da kayıp olarak aranan Muharrem Muslu'nun cesedi ormanda bulundu.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kendisinden haber alınamayan Muharrem Muslu'nun cesedi ormanlık alanda bulundu.
Zorlar Mahallesi'nde yaşayan Muharrem Muslu (61), dün sabah saatlerinde mantar toplamak için evinden ayrıldı. Bir daha eve dönmeyen ve kendisinden de haber alınamayan Muslu'nun ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye jandarma ile Muğla Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda yapılan aramada, Muslu'nun cesedi evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Oyuk mevkisinde bulundu.
Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanılmayan Muslu'nun cenazesi, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Muğla Adil Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AA
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