30 Kasım 2019 Cumartesi 18:36:28 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 18:37:40
Muğla'da kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Kesikkapı Mahallesi 501. Sokak'ta, DSİ kanalının demir korkuluklarına yavru köpeğin kafasının sıkıştığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, demir korkuluğu keserek yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
Kurtarma anı ekiplerce cep telefonuyla görüntülendi.
Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA
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