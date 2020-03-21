Muğla'da İngiliz kadın ile birlikte yaşadığı Türk, öldürüldü

Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkisindeki villada yaşayan Hasan Tayfun Baransel (71) ile İngiliz uyruklu Viviant Bants'tan (63) haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi.

Eve gelen ekipler, Baransel ile Bants'ın vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA