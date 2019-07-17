17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:12:07 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:14:55
Muğla'da havuza giren kişi boğuldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tatilci, konakladığı otelin havuzunda boğuldu.
Gülbahar Aslan (27), Gümbet Mahallesi'nde konakladığı otelin havuzuna girdi.
Otel çalışanları tarafından bir süre sonra hareketsiz bulunan Aslan, havuzdan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Aslan'ın boğulduğunu belirledi.
Aslan'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
AA
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