Muğla'da havuza giren kişi boğuldu

Gülbahar Aslan (27), Gümbet Mahallesi'nde konakladığı otelin havuzuna girdi.

Otel çalışanları tarafından bir süre sonra hareketsiz bulunan Aslan, havuzdan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Aslan'ın boğulduğunu belirledi.

Aslan'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA