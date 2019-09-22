  • Bist 100
    100237
  • Dolar
    5,7477
  • Euro
    6,3537
  • Altın
    279,0310
İstanbul
19 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Namık Kemal'i 23 yıl sonra yeniden yorumlayacak Namık Kemal'i 23 yıl sonra yeniden yorumlayacak
Şimdi emekli olsam en kadar maaş alırım? Emekli maaşı hesaplama formülü Şimdi emekli olsam en kadar maaş alırım? Emekli maaşı hesaplama formülü
Muğla'da güreş alanını terk eden boğalar bir kadını hastanelik etti Muğla'da güreş alanını terk eden boğalar bir kadını hastanelik etti
Bingöl'de Norik Höyük gün yüzüne çıkarılıyor Bingöl'de Norik Höyük gün yüzüne çıkarılıyor
ABD'de kimyasal paniği: Ölü ve yaralılar var! ABD'de kimyasal paniği: Ölü ve yaralılar var!
Çoban Festivali renkli görüntülere sahne oldu Çoban Festivali renkli görüntülere sahne oldu
Beşiktaş Süper Kupa'da 16. kez şampiyon Beşiktaş Süper Kupa'da 16. kez şampiyon
Milli takım hocası Diagne'yi Giroud'a benzetti Milli takım hocası Diagne'yi Giroud'a benzetti
KYK yurt internet şifresi nasıl alınır? KYK yurt interneti öğrenci şifre işlemleri KYK yurt internet şifresi nasıl alınır? KYK yurt interneti öğrenci şifre işlemleri
Villas-Boas: 'Luiz Gustavo'yu çok özlüyoruz' Villas-Boas: 'Luiz Gustavo'yu çok özlüyoruz'
Yolcu treni, araca çarptı: 2 yaralı Yolcu treni, araca çarptı: 2 yaralı
Giresunspor son nefeste eşitliği yakaladı Giresunspor son nefeste eşitliği yakaladı
Atatürk Havalimanı'na metro seferleri valilik ve belediyenin aldığı kararla durdu Atatürk Havalimanı'na metro seferleri valilik ve belediyenin aldığı kararla durdu
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
Amerikalılara FETÖ uyarısı: FETÖ elebaşı Gülen şeytani bir ağı yönetiyor Amerikalılara FETÖ uyarısı: FETÖ elebaşı Gülen şeytani bir ağı yönetiyor
Kayıp olarak aranan Ayşegül, internette tanıştığı adamla kaçmış Kayıp olarak aranan Ayşegül, internette tanıştığı adamla kaçmış
Gazişehir Gaziantep, Rizespor'u devirmeyi başardı Gazişehir Gaziantep, Rizespor'u devirmeyi başardı
Son Dakika... Trump, BM zirvesinde İranlı yetkililerle görüşmeyecek Son Dakika... Trump, BM zirvesinde İranlı yetkililerle görüşmeyecek
Düğünde sandalye kavgası cinayetle bitti Düğünde sandalye kavgası cinayetle bitti
Damadını kına gecesinde öldüren kayınpederden şok savunma Damadını kına gecesinde öldüren kayınpederden şok savunma
Deşifre: CHP'den Faik Öztrak ile İyi Partili Durmuş Yılmaz, gizlice IMF yetkilileriyle görüştü Deşifre: CHP'den Faik Öztrak ile İyi Partili Durmuş Yılmaz, gizlice IMF yetkilileriyle görüştü
Ekinoks nedir, ekinoks ne zaman? Ekinoks tarihleri ve özellikleri nelerdir? Ekinoks nedir, ekinoks ne zaman? Ekinoks tarihleri ve özellikleri nelerdir?
Damadını kına gecesinde öldüren kayınpederden şok savunma Damadını kına gecesinde öldüren kayınpederden şok savunma
Acun Ilıcalı: 'Fenerbahçe'nin kurulan kadrosu mucize gibi' Acun Ilıcalı: 'Fenerbahçe'nin kurulan kadrosu mucize gibi'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Eylül 2019 Pazar 17:08:29 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 17:17:59

Muğla'da güreş alanını terk eden boğalar bir kadını hastanelik etti

Muğla’nın Yatağan ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerinde, güreş alanını terk eden iki boğa, güreşleri izleyen bir kadını ezdi.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, bu yıl ilk kez düzenlenen boğa güreşlerinde, alandan kaçıp, izleyicilerin arasına dalan 2 boğa, Müceylan Özdemir'in (57) üzerinden geçti. Hastaneye kaldırılan Özdemir'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. İlçede belediye tarafından bu yıl ilki düzenlenen Yatağan Boğa Güreşleri'ne 140 namlı boğa getirildi. Orman Kavşak Sahası'ndaki arenada gerçekleştirilen güreşleri, yaklaşık 5 bin kişi izledi. Güreşler öncesi konuşan Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, boğa güreşlerinin, Muğla'nın önemli kültürel etkinliklerinden olduğunu söyledi. Hayvancılıkla uğraşanların, boğa güreşiyle eğlenme ve stres atma imkanı bulduğunu kaydeden Toksöz, "Yatağan'da güreşçi boğası olan 23 vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın da katılımıyla ev sahipliğimizde bir boğa güreşi düzenlemek istedik. Halkımız için sosyal aktivite olarak düzenlediğimiz güreşleri, önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. İlçemizdeki boğa sahipleri, çeşitli şehirlere giderek ilçemizi temsil ediyor. İnşallah bundan sonra Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen boğa sahiplerini ilçemizde ağırlayacağız" dedi.

Konuşmanın ardından güreşlere geçildi. Saha çevresinde sahiplerinin elinden kaçan boğaların, izleyicilere zarar vermemesi için güvenlik önlemleri alındı.

KAÇAN 2 BOĞA, SEYİRCİLERİN ARASINA DALDI

Güreşler sırasında, hayvanların alana getirildiği, açık kalan kapıdan 2 boğa, kaçtı. Seyircilerin arasına dalıp, paniğe neden olan boğalar, Müceylan Özdemir'in üzerinden geçti. Sağlık görevlileri, olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu Özdemir'i ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumunun ağır olduğu belirlenen Müceylan Özdemir, buradan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan seyircilerin arasında zor yakalanan boğalar, bulunmaları gereken alana güçlükle getirildi. 

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ