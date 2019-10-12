12 Ekim 2019 Cumartesi 23:11:59 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 23:14:23
Muğla'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki cezaevi inşaatında çalışan bir işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Durdu Altın (51), Mumcular Mahallesi'nde yapımı devam eden cezaevi inşaatında çalıştığı sırada, ilk belirlemelere göre elektrik akımına kapıldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Altın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Durdu Altın'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
(AA)
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