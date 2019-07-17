17 Temmuz 2019 Çarşamba 22:31:41 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 22:35:44
Muğla Köyceğiz'deki orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Döğüşbelen Mahallesi Balıklı mevkisinde çıkan yangına 4 helikopter, 11 arazöz, 3 su tankeri ve 50 orman işçisiyle müdahale edildi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışmaları sonucu söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık iki hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Yangının, yıldırım düşmesi sonucu çıktığı bildirildi.
AA
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