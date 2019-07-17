Muğla Bodrum'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Ortakent-Yahşi açıklarında seyir halindeki bir tekneyi durdurdu.

Botta yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik botuyla kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma yürüten Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri ise organizatör olduğu belirlenen 3 şüpheliyi yaptığı araştırma sonucu yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.P, M.K. ve M.B.B. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan zanlıların adliye çıkışındaki rahat tavırları ise dikkati çekti.

AA