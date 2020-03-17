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17 Mart 2020 Salı 21:26:21 | Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 22:22:51

Muğla Bodrum açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.14'te Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 4 kilometre uzaklıkta ve 11 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AA muhabirine, depremi hissettiklerini belirterek, "İlçemizde herhangi olumsuzluk, can ve mal kaybı yok. 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından küçük şiddette artçı sarsıntılar da yaşandı." diye konuştu. 

AA

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