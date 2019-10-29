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29 Ekim 2019 Salı 15:43:09 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 15:49:44

Müge Anlı'da stüdyoda ortalığı karıştıran fotoğraf

Yaşadığı evde ölü bulunan Gülümser Bulut cinayeti Müge Anlı'da konuşulmaya devam ediyor. Bugünkü programda Gülümser Bulut'un yeni fotoğrafı ortaya çıktı.

29 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında taraflar karşı karşıya geldi. Bir numaralı şüpheli Yunus Kahraman'ın avukatı Ufuk Mansuroğlu da Hatice Hanım'ın avuakatı Mehmet Bey de canlı yayında hazır bulundu. Gülümser Bulut'un kefen gibi bir örtüye sarılarak bazanın altına atıldığı ortaya çıktıktan sonra cinayetiyle ilgili soru işaretleri de arttı. Kefenin iyice sıkıştırıldığı, düzgünce bağlandığı belirlendi bu durumun da cesedin kokusunun çıkmaması için yapıldığı iddia edildi.

Sabah’ın haberine göre; Hatice'nin Gülümser Bulut'u öldürme olasılığının olmadığını belirten Avukat Mehmet Bey, gösterdiği fotoğraflarla bu iddiasını yeniledi.

Avukat Mehmet Bey'in açıklamaları şu şekilde; "Hatice'nin burada sanık olarak tutuklanmasının tek nedeni; teyzesi Ümmü Gülsüm'ün teşhis edememesi... Eğer ilk gün teşhis edilse Yunus Kahraman tutuklanacak ve Hatice tutuklanmayacaktı." Avukatı Hatice Hanım'ın 9 ay hapiste yattığını anlattı. Algı oluşturulduğunu iddia eden Avukat; Hatice'nin akli dengesinin yerinde olmadığını annesini öldüremeyeceğini belirtirken herkesi şaşırtan bir fotoğraf ortaya çıktı.

Yunus Kahraman'ın avukatı Ufuk Mansuroğlu; Hatice'nin cesedi açtığını ifade ederken Gülümser Bulut'un cesedinde parmak izi olduğunu söylerken 155'i arayanın da Ümmü Gülsüm Hanım olduğunu ifade etti.

Avukat sözlerini şöyle sürdürdü; "Hatice 3 gündür kayıp olan şeker hastasına çikolata almış, gitmiş bir kafede oturmuş bu nasıl bir normalliktir? Şeker hastası olan annenize çikolata alacağınıza polis ekiplerini arayıp yardım isteyeceksiniz. Ümmü Gülsüm ile Hatice'nin arasında geçen diyaloga göre; Ümmü Gülsüm, Hatice'ye annene ne yaptın diyor? O da bilezikler nedeniyle kavga ettik diyor."

ŞEKER HASTASI ANNESİNE ÇİKOLATA ALMIŞ!

Yunus Kahraman'ın avukatı Ufuk Mansuroğlu; "Hatice 3 gündür kayıp olan şeker hastasına çikolata almış, gitmiş bir kafede oturmuş bu nasıl bir normalliktir? Şeker hastası olan annenize çikolata alacağınıza polis ekiplerini arayıp yardım isteyeceksiniz." dedi.

DOĞUM GÜNÜ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI, STÜDYODA ORTALIK KARIŞTI

Hatice; annem benim doğum günümü kutlamamıştı demişti fakat o doğum gününün fotoğrafları program da ortaya çıktı!

Avukat Mehmet Bey; Gülümser Hanım'ı öldüren Yunus Kahraman'dır. Hatice'nin bu cinayeti işleme şansı yok. Cinayeti işleyen kesinlikle Gülümser Bulut'un yeğeni Yunus'tur deyince stüdyoda ortalık karıştı.

Müge Anlı da avukatlara şu soruyu sordu; Hatice neden annesini o kadar yer varken neden bazanın altına koysun? Hatice'nin arabası da var diyelim ki annesini öldürdü, toprağa gömebilir ama neden annesini bazanın altına koysun?

Yunus Kahraman'ın geçmişini öğrendikten sonra artık düşüncelerim değişti. 20 yıl önce Nilgün Kargı'yı öldüren Yunus Kahraman; cesedi çarşafa sararak balkona bırakmıştı. Bu da kilit bir nokta olarak gizemini koruyor.

Dr. Arif Verimli de programda Hatice Hanım'ın psikolojik bir problemi olmadığını açıkladı.

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