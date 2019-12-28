  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9587
  • Euro
    6,6619
  • Altın
    289,4200
İstanbul
4 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
AB Oda Orkestrası üyeleri Tarsus'un kültür elçisi oldu AB Oda Orkestrası üyeleri Tarsus'un kültür elçisi oldu
Tunus'ta 'Anadolu'yu Dinle Kültürü Hisset' etkinliği düzenlendi Tunus'ta 'Anadolu'yu Dinle Kültürü Hisset' etkinliği düzenlendi
Somali başkenti neresi? Somali nüfusu kaç? Somali başkenti neresi? Somali nüfusu kaç?
İstanbul Modern, 2019 yılında 360 bin ziyaretçiyi ağırladı İstanbul Modern, 2019 yılında 360 bin ziyaretçiyi ağırladı
Avrupa devleri Mert Hakan Yandaş için sırada Avrupa devleri Mert Hakan Yandaş için sırada
Somali kan gölü: onlarca ölü var Somali kan gölü: onlarca ölü var
Asgari ücretin 10 yıl içindeki değişimi Asgari ücretin 10 yıl içindeki değişimi
Somali nerede? Somali haritada nerede? Somali nerede? Somali haritada nerede?
Esra Balamir: Teşhisi konulamayan bir hastalığım var Esra Balamir: Teşhisi konulamayan bir hastalığım var
Atiba Hutchinson, bu sezon hücumda daha fazla katkı verdi Atiba Hutchinson, bu sezon hücumda daha fazla katkı verdi
Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? Mucize Doktor bu hafta neden yok? Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? Mucize Doktor bu hafta neden yok?
Bakan Pakdemirli'den üreticilere yılbaşı öncesi 425 milyon liralık destek müjdesi! Bakan Pakdemirli'den üreticilere yılbaşı öncesi 425 milyon liralık destek müjdesi!
Son dakika: Somali'de bombalı saldırı: 61 ölü Son dakika: Somali'de bombalı saldırı: 61 ölü
İstanbul Havalimanı'nda sigarayı bırakan polisler altınla ödüllendirildi İstanbul Havalimanı'nda sigarayı bırakan polisler altınla ödüllendirildi
Aykut Kocaman istedi, Konyaspor Stoch için devreye girdi Aykut Kocaman istedi, Konyaspor Stoch için devreye girdi
Üniversiteliler günde en az 5 saat WhatsApp'ta Üniversiteliler günde en az 5 saat WhatsApp'ta
İnkarcı üsteğmen 'MİT tırlarının ihbarcısı' ile görüşmüş İnkarcı üsteğmen 'MİT tırlarının ihbarcısı' ile görüşmüş
Antalya Havalimanı 35 milyondan fazla yolcuyu ağırladı Antalya Havalimanı 35 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
2020'nin trafik cezaları belli oldu 2020'nin trafik cezaları belli oldu
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
MTV ödeme tarihleri 2020: Yeni MTV oranları 2020 ve hesaplama örnekleri MTV ödeme tarihleri 2020: Yeni MTV oranları 2020 ve hesaplama örnekleri
Galatasaray'ı Antalyaspor maçında bekleyen tehlike Galatasaray'ı Antalyaspor maçında bekleyen tehlike
Arda Turan Başakşehir'den izin aldı, Barcelona'yı da ikna etti Arda Turan Başakşehir'den izin aldı, Barcelona'yı da ikna etti
Sıla ve Hazer Amani evleniyor! Sıla ve Hazer Amani evleniyor!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Aralık 2019 Cumartesi 11:46:27 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 11:47:22

Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? Mucize Doktor bu hafta neden yok?

FOX TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor, ekranlara ara veriyor. Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? Mucize Doktor bu hafta neden yok? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Dizinin yapımcısı Asena Bülbüloğlu, sosyal medya hesabından diziye kısa bir ara verileceğini açıkladı. Bülbüloğlu diziye bir haftalık ara verileceğini belirtti. Mucize Doktor'un 17. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı bilgisi haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? Mucize Doktor 2 Ocak Perşembe günü neden yok? sorularının yanıtı..

Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? Mucize Doktor bu hafta neden yok? dizi hayranları tarafından merakla araştırılan sorular arasında yerini aldı. Otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'nın başarı hikayesini anlatan Mucize Doktor, 2020'in ilk haftasında ekrana ara veriyor.  Dizinin yapımcısı Asena Bülbüloğlu, sosyal medya hesabından diziye kısa bir ara verileceğini açıkladı. Bülbüloğlu diziye bir haftalık ara verileceğini belirtti. Mucize Doktor'un 17. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı bilgisi haberimiz içerisinde yer alıyor. 

MUCİZE DOKTOR BU HAFTA NEDEN YOK?

Mucize Doktor'un 17. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını ise dizinin yapımcısı Asena Bülbüloğlu, sosyal medya hesabından açıkladı. Mucize Doktor'un yeni yıl arası diğer dizilerin aksine sadece bir hafta sürecek.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yapımcı Asena Bülbüloğlu paylaşımında, "İki hafta değil sadece bir hafta beklemeniz gerekecek. Mucize Doktor 9 Ocak yeni bölüm" notunu yazdı.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, Özge Özder, Fırat Altunmeşe, Bihter Dinçel, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Merve Bulut'un paylaştığı Mucize Doktor'un yeni bölümü 9 Ocak 2020 Perşembe akşamı Fox TV'de olacak.

MUCİZE DOKTOR 16. BÖLÜM ÖZETİ

Balo gecesi Ali’yle dans ettikten sonra Nazlı, sonunda, ona karşı hisleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Ama bu herkes için göründüğünden çok daha zor bir iştir. Ali, Nazlı’daki tavır değişimine bir anlam veremez ve bocalamaya başlar. Bir de üstüne Nazlı’ya beklenmedik bir talip çıkınca iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta Beliz, Ferman’dan bir an önce ayrılma ve hayatının o kısmını geride bırakma peşindedir. Ama ayrılık hiç de Beliz’in sandığı kadar pürüzsüz değildir. Vakalar süratle sonuçlarına tırmanır ve hastanedeki diğer çiftler de birbirleri ve hisleriyle yüzleşirken Nazlı bir seçim yapmak zorunda kalır. Ve başına ne geldiğini anlayamayan Ali, korkunç bir ihtimalle karşı karşıya gelir.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ