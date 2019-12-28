Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? Mucize Doktor bu hafta neden yok? dizi hayranları tarafından merakla araştırılan sorular arasında yerini aldı. Otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'nın başarı hikayesini anlatan Mucize Doktor, 2020'in ilk haftasında ekrana ara veriyor. Dizinin yapımcısı Asena Bülbüloğlu, sosyal medya hesabından diziye kısa bir ara verileceğini açıkladı. Bülbüloğlu diziye bir haftalık ara verileceğini belirtti. Mucize Doktor'un 17. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı bilgisi haberimiz içerisinde yer alıyor.

MUCİZE DOKTOR BU HAFTA NEDEN YOK?

Mucize Doktor'un 17. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını ise dizinin yapımcısı Asena Bülbüloğlu, sosyal medya hesabından açıkladı. Mucize Doktor'un yeni yıl arası diğer dizilerin aksine sadece bir hafta sürecek.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yapımcı Asena Bülbüloğlu paylaşımında, "İki hafta değil sadece bir hafta beklemeniz gerekecek. Mucize Doktor 9 Ocak yeni bölüm" notunu yazdı.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, Özge Özder, Fırat Altunmeşe, Bihter Dinçel, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Merve Bulut'un paylaştığı Mucize Doktor'un yeni bölümü 9 Ocak 2020 Perşembe akşamı Fox TV'de olacak.

MUCİZE DOKTOR 16. BÖLÜM ÖZETİ

Balo gecesi Ali’yle dans ettikten sonra Nazlı, sonunda, ona karşı hisleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Ama bu herkes için göründüğünden çok daha zor bir iştir. Ali, Nazlı’daki tavır değişimine bir anlam veremez ve bocalamaya başlar. Bir de üstüne Nazlı’ya beklenmedik bir talip çıkınca iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta Beliz, Ferman’dan bir an önce ayrılma ve hayatının o kısmını geride bırakma peşindedir. Ama ayrılık hiç de Beliz’in sandığı kadar pürüzsüz değildir. Vakalar süratle sonuçlarına tırmanır ve hastanedeki diğer çiftler de birbirleri ve hisleriyle yüzleşirken Nazlı bir seçim yapmak zorunda kalır. Ve başına ne geldiğini anlayamayan Ali, korkunç bir ihtimalle karşı karşıya gelir.