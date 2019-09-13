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13 Eylül 2019 Cuma 14:30:30 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 14:31:43

Mucize Doktor oyuncuları kimler? Mucize Doktor nereden uyarlama?

Mucize Doktor oyuncuları kimler? Mucize Doktor nereden uyarlama? sorularının yanıtı merak ediliyor. FOX Tv ekranlarında yayınlanan ilk bölümü ile reyting rekorları kıran Mucize Doktor dizisi, izleyicilerden tam not aldı. Bir hastalığa karşı önyargıların yıkılışını konu alan Mucize Doktor ile ilgili aramalar yoğunlaştı. İzleyicileri ekrana kilitleyen dizi, taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alıyor.

Mucize Doktor oyuncuları kimler? Mucize Doktor nereden uyarlama? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İzleyiciler, ilk bölümü ile izleyicilerden tam not alan Mucize Doktor hakkında merak ettikleri soruların yanıtını arıyor. Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı, FOX’un merakla beklenen dizisi “Mucize Doktor”, dün akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizi daha ilk bölümüyle ABC1 hedef kitlede 8,53 reyting ve 24,00 share, AB hedef kitlede 8,35 reyting ve 24,37 share, TOTAL hedef kitlede ise 7,69 reyting ve 22,19 share alarak Perşembe gününün en çok izlenen dizisi oldu.

FOX'ta yer alan habere göre, Dizi aynı zamanda Twitter’da en çok konuşulanlar listesine girerek uzun soluklu olacağının sinyallerini verdi.

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİMLER?

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da barındıran “Mucize Doktor” her hafta Perşembe perşembe günü saat 20.00'de FOX ekranlarında olacak.

MUCİZE DOKTOR KONUSU NEDİR?

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alıyor. 

MUCİZE DOKTOR NEREDEN UYARLAMA?

Mucize Doktor dizisi, 25 Eylül 2017'den bu yana ABC'de yayınlanan bir Amerikan tıbbi drama televizyon dizisi olan ve geçtiğimiz yılın en popüler dizisi seçilen The Good Doctor adlı diziden uyarlanmıştır. Dizinin esas kökeni ise 2013 Güney Kore yapımı olan televizyon dizisi Good Doctor adlı yapımdır. 

Amerikan versiyonu ile büyük ses getiren dizinin orijinalinde, baş karakteri yani otizmli bir doktor olan Dr. Shaun Murphy karakterini başarılı oyuncu Freddie Highmore canlandırırken, Antonia Thomas, Nicholas Gonzalez, Tamlyn Tomita, Hill Harper, Richard Schiff, Shuku Modu ve daha birçok başarılı isim de kadroda bir araya geldi.

Shaun Murphy (Mucize Doktor - Ali) otizm ve savant sendromu olan genç bir cerrahttır. Prestijli bir hastanenin cerrahi birimine katılacaktır. Ancak önyargıları ile önüne engeller koymak isteyenlere sevgiyle yaklaşarak kendini kabul ettirmeye başlayacaktır..

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