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27 Ağustos 2019 Salı 20:03:01 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 20:05:23

'Mucize bitki' safranın soğanları toprakla buluşturuldu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesine adını veren safranın soğanları toprakla buluşturuldu.

Boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen safranda ekim programı, safran üreticisi Recep Kartal'ın Yazı köyündeki tarlasında gerçekleştirildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ekilen safranların ekim-kasım aylarında toplanacağını söyledi.

Safranın ilçeye adını verdiğini hatırlatan Gürel, "Bu yıl inşallah 20 kilogram kadar safran elde etmeyi planlıyoruz. İnşallah verimli olur, güzel bir mevsim olur. Safran üretmek isteyenlere destekler veriyoruz. Safranbolu safranının tescili yapılmıştır. Bereketli bir yıl olmasını diliyorum." dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ise safran üretiminin desteklendiğini ve iş arayanlara iyi bir iş kapısı olduğunu ifade etti. 

Mahsulün bereketli olmasını temenni eden AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise safranın bölgelerine has bir bitki olduğunu, ilçenin bu ürünle anılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık da her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasım gibi de mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açarak 15-30 santimetre uzunluğuna ulaşan, sadece 80 bin çiçekten yarım kilogram üretilebilen safranın soğanının nasıl dikileceğini anlattı.

Daha sonra protokol tarafından safran soğanları toprağa verildi.

Programa, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı ve diğer protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

(AA)

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