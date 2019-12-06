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06 Aralık 2019 Cuma 11:51:06 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 12:03:01

Mucize 2 ne zaman vizyona girecek, Mucize 2 yaş sınırı kaç? Mucize 2 konusu ne?

"Mucize 2:Aşk" filmi yoğun ilgi görüyor. Mucize 2 ne zaman vizyona girecek, Mucize 2 yaş sınırı kaç? Mucize 2 konusu ne? sorularının yanıtı gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yerini aldı. Mahzun Kırmızıgül'ün senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı Mucize filminin ikincisi çekildi. Mucize 2 filmini bekleyen sinemaseverler film ile ilgili detayları öğrenmek istiyor. Filmin galası önceki gün Uniq Hall'de yapıldı. Galada ünlüler gözyaşlarına boğuldu. Mucize 2 filmi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor...

Mahzun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Muzice filminin 2.si "Mucize 2:Aşk" filmi yoğun ilgi görüyor. Filmi izlemek isteyen sinemaseverler arama motorlarında "Mucize 2 ne zaman vizyona girecek, Mucize 2 yaş sınırı kaç? Mucize 2 konusu ne?" sorularının yanıtını araştırıyor. Mahzun Kırmızıgül'ün senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı Mucize filminin 2.si çekildi. Mucize 2 filmini bekleyen sinemaseverler film ile ilgili detayları öğrenmek istiyor.

Filmin galası önceki gün Uniq Hall'de yapıldı. Galada ünlüler gözyaşlarına boğuldu. Gösterim öncesi soruları yanıtlayan Mahsun Kırmızıgül heyecanlı olduğunu belirterek “3.5 yıllık maraton benim için bugün sona eriyor. Söz bundan sonra seyircide” dedi. Bir önceki filmi 4 milyona yakın izleyiciyle ulaşan sanatçı, “Bu da çok iyi bir film oldu. Umarım gişede de hak ettiği yeri alır” dedi. Mucize 2 filmi hakkında merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. 

MUZİCE 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Mucize 2: Aşk filmi bugün (6 Aralık Cuma günü) vizyona giriyor.

MUZİCE 2 YAŞ SINIRI KAÇ?

6 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.

MUZİCE 2 KONUSU NE?

2014 yapımı "Mucize" filminin devam halkası olan yapımın yönetmenliğini ve senaristliğini bir kez daha Mahsun Kırmızıgül üstleniyor. Başrollerini Talat Bulut ve Mert Turak'ın üstendiği Mahsun Kırmızıgül'ün dördüncü uzun metrajlı filmi olan Mucize'de Ege'nin cennet gibi bir köşesinden Anadolu'nun uzak bir köyünde yokluk içerinsinde bir okula sürgün yiyen bir öğretmen ve okumayı, eğitimi dört gözle bekleyen çocukların hikayesi anlatıyordu. Muzice 2 Aşk'ın başrolünde Mert Turak yer alıyor.

MUZİCE 2 OYUNCULARI KİMLER?

Mert Turak, 
Fikret Kuşkan, 
Biran Damla Yılmaz

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