Muayene sırası alamayan hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı
Muayene sırası alamadıkları için hastaneyi birbirine katarak güvenlik görevlisini darp eden 3 kişi gözaltına alındı.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde babalarını muayene ettirmek isteyen 3 kişi hastaneye geldi. Görevlilerin yoğunluktan dolayı sıra veremeyeceğini belirtmesi üzerine sözlü tartışma başladı.
Bağırışların ardından güvenlik görevlilerinin araya girmesi ile sözlü tartışma biranda kavgaya dönüştü. Kavgada hastane savaş alanına dönerken, saldırıda güvenlik görevlilerinden bir kişi hafif şekilde yaralandı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik görevlisi Tarık Ö.’ye saldırarak yaralayan R.A, U.T. ve Ö.F.T isimli şahıslar gözaltına alındı. Darp edilen güvenlik görevlisinin saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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