23 Ocak 2020 Perşembe 08:42:51 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 11:16:09
Kuzey Irak'a hava operasyonu 2 terörist öldürüldü
MSB:"Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi'
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.
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