08 Şubat 2020 Cumartesi 22:31:00 | Son Güncelleme: 08 Şubat 2020 Cumartesi 22:31:31
MSB'den 'Bizler Türk milletinin gücüyüz' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Mehmetçiğin karla kaplı dağlarda, zorlu hava koşullarında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin görüntülerin yer aldığı video paylaşıldı.
Bakanlığın, sosyal medya hesaplarından "Bizler kahramanlık ve cesaretin sembolü olan Türk milletinin gücüyüz." başlığıyla paylaşılan videoda, Mehmetçiğin zor iklim ve coğrafya koşularında icra ettiği faaliyetler yer alıyor.
Videoda, "Ne fırtına ne kar ne kış bizi yolumuzdan döndüremez." ifadeleri kullanılıyor.
AA
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- MSB'den 'Bizler Türk milletinin gücüyüz' paylaşımı
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