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18 Ekim 2019 Cuma 23:09:37 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 23:38:08

MSB'den anlamlı video: Tel Abyad ve Resulayn'da hayat normale dönüyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan paylaşılan bir video ile; "Kahraman Mehmetçiklerimizin kontrol altına aldığı Fırat’ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönmeye başladı" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kontrol altına aldığı Fırat’ın doğusundaki bölgelerde hayatın normale dönmeye başladığını, paylaştığı bir videoyla açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 9 Ekim'de Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, teröristlerden kurturulan ilçelerde hayat normale dönmeye başladı. YPG/PKK terör örgütlerinden arındırılan ilçelere Mehmetçik'in yardım eli de uzandı. Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Mehmetçiklerimizin kontrol altına aldığı Fırat’ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönmeye başladı." ifadelerinin yer aldığı bir video yayınladı. Videoda kahraman Türk askerinin Suriye'deki vatandaşlara yardım ettiği görüntülere yer aldı.

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