23 Aralık 2019 Pazartesi 18:13:55 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 18:37:37
MSB: Terör örgütü PKK/YPG, bomba yüklü araçla saldırdı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB); "Terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivili katletti, çok sayıda sivili yaraladı" açıklamasında bulundu.
MSB, terör örgütü PKK/YPG'nin, Tel Abyad'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda sivilin yaraladığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivili katletti, çok sayıda sivili yaraladı." ifadeleri kullanıldı.
AA
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