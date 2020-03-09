09 Mart 2020 Pazartesi 18:58:58 | Son Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 19:04:24
MSB: PKK/YPG'li 18 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB); "Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.
Ayrıntılar geliyor
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