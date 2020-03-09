  • Bist 100
    103524
  • Dolar
    6,1271
  • Euro
    7,0001
  • Altın
    328,8260
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
MSB: PKK/YPG'li 18 terörist etkisiz hale getirildi MSB: PKK/YPG'li 18 terörist etkisiz hale getirildi
Ambulansa yol vermek istemişti! 463 gün sonra yaşamını yitirdi Ambulansa yol vermek istemişti! 463 gün sonra yaşamını yitirdi
Başkan Erdoğan, gurbetçileri koronavirüs hakkında tedbirli olmaları için uyardı Başkan Erdoğan, gurbetçileri koronavirüs hakkında tedbirli olmaları için uyardı
İmamoğlu'nun Yenikapı 'israf' şovu elinde patladı! Yalanı belgelendi İmamoğlu'nun Yenikapı 'israf' şovu elinde patladı! Yalanı belgelendi
Altın fiyatları yükseldi, petrol geriledi Altın fiyatları yükseldi, petrol geriledi
Araba fiyatına horoz satarak ayda 30 bin TL kazanıyor Araba fiyatına horoz satarak ayda 30 bin TL kazanıyor
Veliaht Prens Selman, Suudi Arabistan'ın kralı olmak için o tarihi seçti! Planı ortaya çıktı Veliaht Prens Selman, Suudi Arabistan'ın kralı olmak için o tarihi seçti! Planı ortaya çıktı
Koronavirüs, kolonya satışlarını patlattı Koronavirüs, kolonya satışlarını patlattı
Birahanedeki kavga sokağa taştı: Bir kişi göğsünden bıçaklandı Birahanedeki kavga sokağa taştı: Bir kişi göğsünden bıçaklandı
Koronavirüs Türkiye'yi nasıl teğet geçti! Bakan Koca açıkladı Koronavirüs Türkiye'yi nasıl teğet geçti! Bakan Koca açıkladı
Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın cezası belli oldu Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın cezası belli oldu
FETÖ teröristbaşı Gülen: Stadyumlar kanla dolacak FETÖ teröristbaşı Gülen: Stadyumlar kanla dolacak
Kadir Şeker cezaevinden üniversite sınavı için başvuru yaptı Kadir Şeker cezaevinden üniversite sınavı için başvuru yaptı
Başkan Erdoğan, Brüksel'e için uçağa binmeden önce koronavirüse karşı heyettekilerle tokalaşmadı Başkan Erdoğan, Brüksel'e için uçağa binmeden önce koronavirüse karşı heyettekilerle tokalaşmadı
MSB: Saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi MSB: Saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi
İran'da koronavirüs nedeniyle 70 bin mahkuma ev izni İran'da koronavirüs nedeniyle 70 bin mahkuma ev izni
İyi Parti'te istifa şoku! 450 kişi AK Parti'ye geçti İyi Parti'te istifa şoku! 450 kişi AK Parti'ye geçti
Kıbrıs’ta sınır kapılarının kapatılmasına yönelik eylemde olaylar çıktı! Rum polisi eylemcilere biber gazı sıktı Kıbrıs’ta sınır kapılarının kapatılmasına yönelik eylemde olaylar çıktı! Rum polisi eylemcilere biber gazı sıktı
Ronaldinho'nun hapishaneden ilk fotoğrafı Ronaldinho'nun hapishaneden ilk fotoğrafı
"Koronavirüse iyi geliyor" diyerek sahte alkol içtiler! Çok sayıda ölü var "Koronavirüse iyi geliyor" diyerek sahte alkol içtiler! Çok sayıda ölü var
İstediği yağışı alamayan çiftçi, verim düşüklüğünden endişeli İstediği yağışı alamayan çiftçi, verim düşüklüğünden endişeli
Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu
Binek otomobil ihracatı 'tam gaz' devam ediyor Binek otomobil ihracatı 'tam gaz' devam ediyor
Evini ve altınlarını dolandırıcılara kaptıran emekli tuğgeneral: Beynimi kontrol edip talimat ve direktiflerini yaptırdılar Evini ve altınlarını dolandırıcılara kaptıran emekli tuğgeneral: Beynimi kontrol edip talimat ve direktiflerini yaptırdılar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Mart 2020 Pazartesi 18:58:58 | Son Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 19:04:24

MSB: PKK/YPG'li 18 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB); "Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.

Ayrıntılar geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER