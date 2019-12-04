04 Aralık 2019 Çarşamba 20:13:58 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 20:34:56
MSB: PKK'lı 5 terörist, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre; "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 terörist, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT