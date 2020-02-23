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23 Şubat 2020 Pazar 22:14:24 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 22:21:11

MSB paylaştı... PKK/YPG’nin bombalı saldırısında yaralanan Suriyeli çocuk: Bizden ne istiyorlar!

Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin bombalarının hedefi olan Suriyeli çocuk, Benim kimseye bir zararım yok. Bizden ne istiyorlar!" diye haykırarak terör örgütünün alçak ve kirli yüzünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Eli kanlı terör örgütünün Tel Abyad'daki bombalı saldırısı sonucu yaralanan Suriyeli çocukları ziyaret eden Mehmetçik, yüzleri güldürmeyi devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin bombalarının hedefi olan Suriyeli çocuk, “Benim kimseye bir zararım yok. Bizden ne istiyorlar!" diye haykırarak terör örgütünün alçak ve kirli yüzünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Suriyeli çocuk, "Dışarıda yürürken bir anda bomba patladı haberim yoktu. PKK/YPG'liler koydu. Türk askeri ve doktorları beni hastaneye götürdü. Şu an ayağım iyi. Allah doktorlardan ve hemşirelerden razı olsun. Türk askerlerine, doktorlarına ve hemşirelerine çok teşekkür ederiz." dedi.

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